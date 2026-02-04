Сладко отмъщение: кръстете червей на бивше гадже и нахранете суриката Тимон

Влюбените капибари Марта и Адонис ще ядат лакомства под формата на сърца

Нестандартен начин да си отмъстите на бивше гадже предлага зоопаркът в Бургас. За Деня на влюбените - 14 февруари, може да кръстите африкански червей на някого, който ви е зарязал или с когото сте се разделили по неприятен начин, и да се насладите как сурикатът Тимон сладко-сладко го похапва.

Може да нахраните и друго животно, като “дадете име” на парче месо или зеленчук. Така ще видите как “подаръкът” е сервиран на сурикати, маймуни, сервали, леопарди, костенурки, птици. Вегетарианският обяд ще бъде даден на тревопасните обитатели на зоопарка.

А за спомен ще получите и сертификат. Може и по желание името на бившия/бившата да бъде изписано на дъска.

“Ако са ви зарязали особено неприятно или имате желание да “накажете” бившата си половинка - това е вашият шанс. Хумор, разтоварване и добра кауза – всичко в едно!”, казват от екипа на зоопарка.

Капибарите ще похапнат лакомства под формата на сърца. Снимки: Зоопарк Бургас

Празника на влюбените ще отбележат и всички животински двойки. Те ще получат специални лакомства във формата на сърца и валентинки. Сред най-романтичните двойки са каракалите Цезар и Клеопатра, сервалите Лиза и Джаки, капибарите Марта и Адонис, сурикатите Тимон и Пумба и капуцините Дани и Чарли.

Забавната идея да се кръщават животни на бивши гаджета се разпростира през последните години. В различни държави може да се дават имена и на хлебарки, плъхове или други насекоми и гризачи. Миналата година приют в Америка предложи и кастрация на “бившия” срещу дарение. Желаещите казваха името и получаваха дигитална картичка за Свети Валентин.

