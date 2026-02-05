Рожден ден празнува Вяра Анкова, в която цяла България е влюбена, най-вече мъжът ѝ Томас Лафчис

Хубаво е в едно семейство да има хармония и двамата да бъдат на една позиция специално за спорта. Нас с Вяра всъщност “Левски” ни събра. Така шеговито Томас Лафчис описва 30-годишния си успешен брак с Вяра Анкова, който вече изпълва половината от живота ѝ. Заедно са от времето, когато тя е на екрана и по думите на мъжа ѝ цяла България беше влюбена в нея заради излъчването ѝ на истинска красота.

Днес главният оперативен директор на “Нова Броудкастинг груп” навършва 60 години, зад гърба си има и два съдържателни мандата като генерален директор на обществената БНТ.

И все пак най-големият ѝ успех е именно семейството, в което двамата с Лафчис с любов отглеждат общо 5-те си деца.

ТОМАС ЛАФЧИС

Заключението не е на близки, приятели или странични наблюдатели, а именно на бившия футболист и президент на “Левски”, който днес твърди уверено, че е намерил любовта на живота си.

Кой всъщност е по-големият левскар от двамата, защо за дъщерите им шефът е мама, а синът смята, че бащата командва, как Лафчис успява да уталожи страха ѝ от летене със самолет? За всичко това Томи, както Вяра нежно нарича мъжа си, разказва в най-искреното си интервю и така ѝ поднася своеобразен подарък за рождения ден.

Четете в съботния брой на “24 часа”!