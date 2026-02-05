Фенки на Йонас Кауфман от цяла Европа търсят билети за София, за да го гледат през август със Соня Йончева

Певецът има концерти на открито през цялото лято, но с доста по-скъпи билети, отколкото за изявата на площад "Св. Ал. Невски"

Новината, че любимецът им Йонас Кауфман ще пее на 25 август със Соня Йончева на площад “Св. Александър Невски” в София, буквално е подлудила многобройните фенки на немско-австрийския певец. От няколко дни насам под постове в многобройните фейсбук и инстаграм групи, посветени на певеца, текат оживени дискусии.

Германки, унгарки, италианки, швейцарки вече си разменят информация къде точно се намира София, как най-лесно и бързо се стига до българската столица и откъде може да си купят билети.

Първа е дала тон унгарката Илеана Ковач - администратор на фейсбук групата Jonas Kaufmann new fan site. Почти веднага след като онзи ден Соня Йончева обяви кои ще са участниците в тазгодишния фестивал “Гала в София” и че на 25 август ще пее заедно с Кауфман и руския баритон Игор Головатенко в полусценична версия на “Тоска” на площада в съпровод на хора и оркестъра на Софийската опера и балет,

това е преведено на английски и пуснато в социалните мрежи

За отбелязване е, че в официалната фейсбук страница, а и на сайта на Йонас Кауфман предстоящата изява все още не е отбелязана.

Освен дежурните “Там сме!”, “Чудесно!” и “Нямам търпение!” фенките на Йонас Кауфман са започнали и усилено да си обменят туристическа информация. На първо място как е най-удобно да се пристигне в София и какви са цените на хотелите. И разбира се - пуснали са линкове към онлайн платформата, на която се продават билетите.

Ограничен брой места на първите редове пред сцената на площада струват по 500 евро, но средната цена на повечето места е около 120 евро, а най-евтините билети са по 25 евро, но са доста далеч от сцената. Местата са към 9500 и се очаква в трите вечери на “Гала София” площадът да посрещне около 20 хиляди гости.

За сравнение, Йонас Кауфман има концерти на открито през цялото лято, но примерно в огромния “Олимпия парк” в Берлин на 27 юни средната цена на билетите е 258 евро, при това повечето вече са изкупени. Ролята на Марио Каварадоси в “Тоска” е една от коронните в репертоара на Кауфман.

Феновете на 56-годишния в момента певец знаят много добре коя е Соня Йончева и фактът, че любимецът им ще пее отново с нея, ги е накарал набързо да припомнят съвместните им участия. Двамата изпълниха “Тоска” с голям успех на сцената на Цюрихската опера през есента на миналата година, партнирали са си също в “Андре Шение” на сцената на Ла Скала, в концерт за 100-годишнината на оперния фестивал на Арена ди Верона. Фенките припомнят и факта, че в последния албум на Кауфман с любовни ариии и дуети негови партньори освен Соня Йончева са и Анна Нетребко, Прити Йенде, Асмик Григорян и една от най-изявените ученички на школата “Райна Кабаиванска” - Мария Агреста.

Йонас Кауфман веднъж вече гостува в България - през септември 2024 г., когато имаше концерт в зала 1 на НДК в съпровод на Софийската филхармония.

Третата вечер на “Гала в София 2026” е отредена на съвместен концерт на Соня Йончева с нашумелия и много атрактивен хърватски виолончелист Хаузер.