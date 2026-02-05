ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайското кулинарно наследство ще бъде представено в редица държави за Пролетния празник

КМГ

1996
Снимка: Китайска медийна група

Световната федерация на китайската кетъринг индустрия (World Federation of Chinese Catering Industry; WFCCI) обяви, че ще организира поредица от събития в различни държави с цел популяризиране на традиционната новогодишна вечеря по време на Пролетния празник. Инициативата цели да задълбочи международния културен обмен чрез кулинарията.

Събитията ще включват дегустации и демонстрации на готварски умения, като ще предложат на международната публика потапяне в традициите и съвременните интерпретации на празничната китайска кухня. Китайската кулинария е жив носител на културата, отразяващ ценностите на семейното единство, споделената трапеза и уважението към традициите.

Популяризирането на китайската кухня зад граница е не само представяне на екзотични за чужденците ястия, а като форма на междукултурна комуникация, която предава културните ценности, заложени в китайската цивилизация.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

