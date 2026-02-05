Бруклин премахна татуировката си за Дейвид Бекъм

Бруклин Бекъм е премахнал татуировката си в чест на баща си, нанасяйки още един удар в семейния им конфликт, съобщава "Дейли мейл".
Миналия месец синът на Дейвид и Виктория Бекъм публикува остро изявление, в което заяви публично, че не желае да се помири с семейството си.
Бруклин имаше голяма котва на горната част на дясната си ръка, в която преди беше включен надписът "Dad". Под котвата стоеше и "Love you Bust" – прозвище, с което Дейвид нарича първородния си син.
Brooklyn Beckham REMOVES tattoo tribute to his father Sir David in another crushing blow after his scathing statement where he declared he did not want to reconcile with his family https://t.co/BwqA1ZUfiR— Daily Mail (@DailyMail) February 5, 2026