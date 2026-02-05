ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Драгомир Стойнев поиска българите зад граница да ф...

Бруклин премахна татуировката си за Дейвид Бекъм

2448
Бруклин Бекъм и кучето Нала СНИМКА: instagram/ @NicolaPeltz

Бруклин Бекъм е премахнал татуировката си в чест на баща си, нанасяйки още един удар в семейния им конфликт, съобщава "Дейли мейл".

Миналия месец синът на Дейвид и Виктория Бекъм публикува остро изявление, в което заяви публично, че не желае да се помири с семейството си.

Бруклин имаше голяма котва на горната част на дясната си ръка, в която преди беше включен надписът "Dad". Под котвата стоеше и "Love you Bust" – прозвище, с което Дейвид нарича първородния си син.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

