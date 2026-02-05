Бари Манилоу отмени концерти в Лас Вегас след операцията от рак на белия дроб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският певец Бари Манилоу, който наскоро претърпя операция заради рак на белия дроб, обяви, че отменя серия от концерти, планирани в Лас Вегас, предаде АФП, цитирана от БТА.

„Чувствам се много добре и се възстановявам успешно след операцията", написа 82-годишният изпълнител в профила си в Инстаграм. Манилоу стана популярен през 70-те години на миналия век с хитовете Copacabana и Mandy.

„Въпреки това, по съвет и препоръка на моя лекар, решихме да отложим пребиваването ми в Лас Вегас, планирано за 12-21 февруари, за да мога да се концентрирам върху възстановяването си и да се подготвя за турнето, което ще започне в края на февруари", добави той.

Бари Манилоу, чиято кариера обхваща шест десетилетия, продължава да се изявява редовно на сцената, отбелязва АФП.

През декември той обяви, че му е открит тумор в белия дроб, който е в ранен стадий.

Бари Манилоу, чието истинско име е Бари Алън Пинкъс, достигна върха на славата си през 70-те години. През 2006 г. той се завърна на сцената с албум с кавъри от 50-те години, озаглавен The Greatest Songs of the Fifties. От 2018 г. Бари Манилоу изнася концерти в хотел „Уестгейт" в Лас Вегас, припомня АФП.