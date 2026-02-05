Филип Буков, Деси Бакърджиева и Петър Данов разкриват "Илюзията в брака"

Френската комедия с четири награди „Молиер" с премиера у нас

Четирикратният носител на най-престижните френски театрални отличия „Молиер" – пиесата „Илюзията в брака" от големия съвременен комедиограф Ерик Асус, оживява на българска сцена с участието на актьорите Филип Буков, Деси Бакърджиева и Петър Данов. Продуцент на спектакъла е Кирил Кирилов и „Ажур Пико", а режисьор Сава Драгунчев. Премиерата е на 18 февруари (сряда) от 19:00ч. в Открита сцена „Сълза и смях".

Деси Бакърджиева Снимка: Архив

„Илюзията в брака" е интелигентна и фино изградена комедия за крехкия баланс между любов, доверие и истина. В центъра на сюжета стоят един съпруг, една съпруга и един вероятен любовник, които с хумор, финес и неочаквани обрати разбиват представата за съвършената семейна двойка.

С френска лекота тримата актьори балансират между безпощадно забавния диалог и майсторски построения драматургичен сюжет. Филип Буков впечатлява с неизчерпаема енергия и момчешки чар, съчетавайки ярък комедиен талант с дълбочината на мъж, попаднал в собствения си капан. Деси Бакърджиева е елегантна, магнетична и нюансирана, разкриваща тайните на женската природа, а Петър Данов с характерност и сценично присъствие внася колорит и плътност в абсурда, създаден от Асус.

„Винаги е рисковано, да не казвам, че не е препоръчително, да хванеш съпруга или съпругата си за довереник. Искреността като основа на хармонията в двойката е измама. Вземете Жана и Максим, двама от героите на тази пиеса. След няколко години щастлив брак те решават да си признаят някои дребни отклонения. Това е началото на едно сериозно преосмисляне, на законни подозрения, на обвинения от всякакъв характер, на непоносими ревности. Никоя лъжа не е без последствие, никоя истина не е безопасна. Всъщност, доверието трябва да остане илюзия. Това несъмнено е елементарното условие за спокойствието в семейството", споделя Асус по повод представянето на „Илюзиятя в брака".