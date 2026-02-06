Виктор Ангелов по “Нова” срещу тримата ергени по Би Ти Ви от 17 февруари

В пряка конкуренция за повече зрители влизат тв форматите “Ергенът” по Би Ти Ви и “Хелс Китчън” по Нова тв. И двете риалитита тръгват едновременно на 17 февруари от 20 часа.

И този сезон няма промяна с водещия на кулинарното предаване - Виктор Ангелов ще оценява как се справят хоби готвачите. Ще участват финансист, сладкари, домакиня, но и милионер, гримьор, супермодел, музикант, журналист, актриса, художничка и др.