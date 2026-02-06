ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виктор Ангелов по “Нова” срещу тримата ергени по Би Ти Ви от 17 февруари

Шеф Виктор Ангелов Снимка: Кадър: Нова тв

В пряка конкуренция за повече зрители влизат тв форматите “Ергенът” по Би Ти Ви и “Хелс Китчън” по Нова тв. И двете риалитита тръгват едновременно на 17 февруари от 20 часа.

И този сезон няма промяна с водещия на кулинарното предаване - Виктор Ангелов ще оценява как се справят хоби готвачите. Ще участват финансист, сладкари, домакиня, но и милионер, гримьор, супермодел, музикант, журналист, актриса, художничка и др.

По Би Ти Ви Крис, Стоян и Марин са тримата ергени, които ще търсят любовта. Риалитито се снима в Шри Ланка, като отново водещ е актьорът Наум Шопов. 

Тримата ергени в новия пети сезон на любовното риалити Снимка: Би Ти Ви

Шеф Виктор Ангелов
