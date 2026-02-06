Идва ли с Алла Пугачова у нас Максим Галкин? Има запазени два билета в бизнес класа и лимузина на VIP-а на летището

София е част от турнето за 50-ия рожден ден на известния руски шоумен

Известният руски телевизионен водещ, стендъп комик и шоумен Максим Галкин пристига идния месец в България за концерт на 7 март, който е част от световното му турне по повод 50-ия му рожден ден.

Галкин закръгля половин век на 18 юни.

Много е вероятно той да е у нас със съпругата си - легендарната съветска и руска естрадна звезда Алла Пугачова. Така поне сочат информациите от рускоговорещия му екип, който се занимава в турнето.

За София, както и за други градове, където Галкин ще има участия, неизменно изискванията са два билета в бизнес класа на самолета, в който ще пътува, както и лимузина пред VIP изхода на съответното летище.

Цените на билетите са от 50 до 125 евро, а мястото е столичната зала “България” в компанията на Софийската филхармония.

Максим Галкин е смятан за един от най-големите майстори на сатиричната импровизация и пародия. Макар и да не пее, неговите представления се водят концерти, защото преживяването е като изпълнение на хитове. В родната си Русия Галкин е обявен за чуждестранен агент, защото още преди началото на войната в Украйна имаше сатирични забележки срещу Путин, а след това ги засили, като обяви, че украинци и руснаци изобщо не трябва да воюват едни срещу други.

