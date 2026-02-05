ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път от десетилетия САЩ и Русия без ограни...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22233227 www.24chasa.bg

Азис доведе мъжа си у нас

7320
Азис със съпруга си. Снимка: Инстаграм Азис

Азис доведе новия си съпруг в България. Влюбената двойка позира пред храм-паметника "Александър Невски" и други забележителности в София. 

Фолкпевецът изненадващо се омъжи в началото на тази година в САЩ и се похвали в социалните мрежи.

Той публикува снимка на две ръце с брачни халки, а на заден план се вижда американското знаме.

"Току-що се омъжих. Благодаря ти, Америка", пише певецът.

Снимките предизвикаха хиляди коментари, като мнозина се усъмниха дали това не е пиар акция на Азис и дали съпругът му е реален. 

Азис със съпруга си. Снимка: Инстаграм Азис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича