Азис доведе мъжа си у нас

Азис доведе новия си съпруг в България. Влюбената двойка позира пред храм-паметника "Александър Невски" и други забележителности в София.

Фолкпевецът изненадващо се омъжи в началото на тази година в САЩ и се похвали в социалните мрежи.

Той публикува снимка на две ръце с брачни халки, а на заден план се вижда американското знаме.

"Току-що се омъжих. Благодаря ти, Америка", пише певецът.

Снимките предизвикаха хиляди коментари, като мнозина се усъмниха дали това не е пиар акция на Азис и дали съпругът му е реален.