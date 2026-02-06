Жан-Мишел Жар със зрелищен концерт в Атина на 22 юни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният Жан-Мишел Жар ще изнесе грандиозен концерт в Атина на 22 юни 2026 г. Концертът ще се проведе в Културния център на фондация „Ставрос Ниархос".

Очаква се Жар да представи своята уникална комбинация от електронна музика, лазерни ефекти и 3D проекции. Според публикации в Greek City Times, той планира да използва и технологии с изкуствен интелект в реално време.

Това не е първото му гостуване в Атина, Жар има незабравим концерт в подножието на Акропола през 2001 г. в театъра „Одеон на Ирод Атически".

Цените на билетите за концерта започват от 45 евро и са в продажба от днес 6 февруари.

Фондация Ставрос Ниархос ще отбележи своята 30-та годишнина като благотворителна организация, правейки културата и музиката по-достъпни за по-широка публика. Благодарение на подкрепата на фонда цените на билетите са с отстъпка 40–50% в сравнение с подобни събития.