В Белград се проведе събитие на КМГ за Пролетния фестивал

На 4 февруари в Белград се проведе специално събитие, посветено на Галата на КМГ за Пролетния фестивал.

В своето видео приветствие зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн подчерта, че Пролетният фестивал е културен символ на китайската цивилизация с хилядолетна история и духовна връзка, която обединява китайците по целия свят. Като най-голямото годишно културно събитие в света по зрителска аудитория, Галата за Пролетния фестивал на КМГ се провежда вече 43 поредни години и се е утвърдила като „духовен новогодишен празник", който намира отклик сред китайската общественост и приятели на Китай в страната и чужбина. Тя служи и като важен прозорец за международната публика към традиционната култура и съвременните процеси в Китай.

Тазгодишната гала ще се проведе под мотото „Препускайки напред" и ще използва иновации в „5G+4K/8K+AI", както и излъчване на 85 езика, за да достигне до аудиторията в Китай и чужбина, добави още Шън Хайсюн.