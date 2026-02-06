Стартира официално потребителският сезон за Пролетния фестивал на КМГ

На 5 февруари в Хъфей, провинция Анхуей, беше официално стартирана кампанията „Пазаруване за Нова година", което е и началото на потребителския сезон за Пролетния фестивал на Китайската медийна група.

С наближаването на Китайската нова година КМГ насочва вниманието си към традицията за голямо пазаруване около празника и към основните потребителски сцени в празничния период. Чрез комбиниран модел „телевизионно пазаруване + специални пазари на живо + онлайн стрийминг за новогодишни стоки" инициативата свързва офлайн и онлайн търговията и стимулира потреблението. В рамките на кампанията се организират тематични пазари в провинции като Анхуей и Джъдзян, както и в други региони на страната. Проектът показва жизнеността на вътрешното потребление и ролята на новите медийни формати за активизиране на празничната икономика.

От вчера селскостопанският канал на CCTV (CCTV-17) и редица платформи за нови медии представят специална програма за Пролетния фестивал, показвайки оживените празнични сцени в цялата страна.