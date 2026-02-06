Драко Малфой от „Хари Потър“ се превърна в новогодишен талисман в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С наближаването на Годината на коня, в Китай се появи неочаквано лице, което се превърна в символ на късмета: злодей от магическия свят на Хари Потър, пише CNN.

Драко Малфой, враг на Потър в изключително успешната поредица книги на Дж. К. Роулинг, се появява на празничните украси в страната преди Лунната Нова година.

Късметът е в името: „Малфой" се транслитерира като „Ма Ер Фу" на мандарин. Първата дума „Ма" означава „кон" (马), а третата се отнася до късмет (福). Прочетени заедно, звучат като „конете носят късмет".

Видеоклипове в китайските социални медии показват хора, които украсяват домовете си с червени плакати с пожелания, известни като fai chun или chunlian.

Само че този път, заедно с пожеланията за богатство и здраве, се появява и характерната усмивка на русия хулиган от училището Хогуортс.

Годината на Коня започва на 17 февруари с края на Годината на Змията (животно, което също подхожда на Малфой, като символ на Слидерин, неговият дом в Хогуортс.

Франчайзът „Хари Потър" е голям хит в Китай. Почти 10 милиона преведени копия на книгите са били продадени още преди излизането на последната част през 2007 г., съобщи китайският издател на държавната телевизия CCTV същата година.

Когато през 2020 г. беше пусната отново ремастерираната версия на първия филм за Хари Потър, той събра 27,6 милиона долара в китайския бокс офис, съобщи държавната информационна агенция Синхуа.

Том Фелтън, който изигра Малфой в поредицата филми за Хари Потър, публикува в Instagram снимка на гигантски банер, висящ в китайски търговски център, на който е изобразен героят му.