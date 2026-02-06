Снимаха рядка медуза фантом край бреговете на Аржентина (Видео)

Рядко наблюдавана гигантска „фантомна" медуза - дълбоководно същество с пипала, които могат да достигнат до 10 метра дължина, беше заснета край бреговете на Аржентина.

Според прессъобщение на Института „Шмид за океанография", публикувано на 3 февруари, медузата е била забелязана по време на ръководена от Аржентина научна експедиция на борда на дистанционно управлявания апарат на института, наречен Falkor.

Той е изминал цялата дължина на аржентинското крайбрежие - от Буенос Айрес до водите край Огнена земя, на почти 1900 мили на юг, докато учените са изследвали биоразнообразието по континенталния шелф на страната.

Фантомната медуза е една от най-големите медузи в света. Камбанката ѝ може да достигне до един метър в диаметър, а четирите ѝ дълги пипала могат да се простират приблизително колкото дължината на училищен автобус. За разлика от много други медузи, този вид няма жилещи пипала.

Въпреки огромните си размери, фантомната медуза рядко е виждана от хора. По данни на официални източници в световен мащаб има малко над 100 потвърдени наблюдения, главно защото видът обикновено обитава близо до океанското дъно, на дълбочини между 1000 и 4000 метра, където слънчевата светлина не достига.

Тя се среща във всички океани с изключение на Арктика, въпреки че този екземпляр е бил наблюдаван на сравнително малка дълбочина около 250 метра.



