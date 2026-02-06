Снимаха рядка медуза фантом край бреговете на Аржентина (Видео)

Рядко наблюдавана гигантска „фантомна" медуза - дълбоководно същество с пипала, които могат да достигнат до 10 метра дължина, беше заснета край бреговете на Аржентина.
Според прессъобщение на Института „Шмид за океанография", публикувано на 3 февруари, медузата е била забелязана по време на ръководена от Аржентина научна експедиция на борда на дистанционно управлявания апарат на института, наречен Falkor.
Той е изминал цялата дължина на аржентинското крайбрежие - от Буенос Айрес до водите край Огнена земя, на почти 1900 мили на юг, докато учените са изследвали биоразнообразието по континенталния шелф на страната.
Фантомната медуза е една от най-големите медузи в света. Камбанката ѝ може да достигне до един метър в диаметър, а четирите ѝ дълги пипала могат да се простират приблизително колкото дължината на училищен автобус. За разлика от много други медузи, този вид няма жилещи пипала.
Въпреки огромните си размери, фантомната медуза рядко е виждана от хора. По данни на официални източници в световен мащаб има малко над 100 потвърдени наблюдения, главно защото видът обикновено обитава близо до океанското дъно, на дълбочини между 1000 и 4000 метра, където слънчевата светлина не достига.
Тя се среща във всички океани с изключение на Арктика, въпреки че този екземпляр е бил наблюдаван на сравнително малка дълбочина около 250 метра.
