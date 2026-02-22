Модерният максигрим ни връща в 2016 г.

Фон дьо тенът пак е с плътно покритие, очите - с брокат

След години, в които гримът “без грим” бе на почит, светът на красотата отново преживява революция. Максимакиажът, както подсказва името му, е смел, цветен и изразителен подход към козметиката. И по всичко личи, че измества бавно, но сигурно стила на “чистото момиче” (clean girl aesthetic), който доскоро беше хит в социалните мрежи и олицетворяваше натуралната визия.

Означава ли това, че 2026-а е годината на драматичните очи, ярките устни и играта с текстури? Категорично да! Забележителни сенки, фон дьо тен с плътно покритие, гланц, брокат и дръзки комбинации - гримът вече няма да служи за деликатно подчертаване, а за артистично себеизразяване. Въпреки това идеята му не е да стои тежко. Целта е кожата да е сияйна и пълна с движение. При него има пъстрота, но всичко изглежда някак премислено, изпълнено с индивидуалност и точно на мястото си.

На червения килим промяната вече е очевидна. По време на тазгодишните награди “Грами” попзвездата Зара Ларсон се отличи с характерния за нея розов руж, нанесен щедро по бузите към слепоочията, в комбинация с дълги къдрици и блестящ тоалет в златисто. Същевременно Парис Хилтън заложи на класическо опушено око в черно – визия, която определено е много

по-близка до стила от 2016 г.,

отколкото до днешните минималистични тенденции.

Трябва да се отбележи, че една от ключовите фигури в това движение е София Сино, гримьорката на Зара Ларсон. Нейните смели, цветни и украсени с кристали визии за световното турне Midnight Sun на шведската певица буквално взривиха социалните мрежи през миналата година. Един от най-обсъжданите моменти бе концертът в Малмьо, където изпълнителката се появи с розови сенки, звездовидни стикери на лицето и бе покрита с блестящ прах по цялото тяло. Снимките и видеата от събитието бързо станаха популярни, генерирайки стотици хиляди харесвания и вдъхновявайки вълна от пресъздаване на визията от обикновени потребители онлайн. Зара Ларсон се отличи с характерния си розов руж, нанесен щедро по бузите и към слепоочията. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ / @ZARALARSSON

Друг съществен фактор за завръщането на максигрима е предстоящият трети сезон на сериала Euphoria, чиято премиера се очаква през април 2026 г. Продукцията на HBO провокира козметичната индустрия още от първия си сезон с ярките, блестящи и артистични визии на героините. Фенове от цял свят започнаха да пресъздават грима им в социалните мрежи.

За да разберем обаче напълно значението на завръщането на провокативния грим, трябва да се върнем малко назад и да разгледаме как въобще се стигна до това минималистичната clean girl естетика да завладее модния свят.

Терминът clean girl започна да набира популярност в ТикТок около 2022 г. Видео на потребителка с псевдоним Lizah Beauty, показващо как да бъдеш като “едно от онези момичета, които винаги изглеждат чисти”, породи цяло движение. За няколко месеца хаштагът #cleangirlaesthetic събра милиони гледания, а тенденцията се разпространи от социалните мрежи към модните списания, подиумите и козметичните марки.

Трендът се характеризираше с безупречна, естествено изглеждаща кожа, розови бузи, гъсти рошави вежди, златни обеци халки, гланцови устни и прибрана назад коса с шнола. Оскъдното количество грим и подчертаването на естествената красота се превърнаха в новия идеал.

Марки като Glossier, Rhode (брандът на Хейли Бийбър) и много други бързо се адаптираха, предлагайки продукти за no makeup визии.

Тенденцията беше реакция на предходното десетилетие, белязано от контуриране, пълно покритие на фон дьо тена и драматични опушени очи, популяризирани от семейство Кардашиян и безбройните ютюб грим видеа. Важен фактор е и пандемията, след която много хора преосмислиха рутината си за разкрасяване, търсейки по-практични и бързи решения.

С времето clean girl естетиката започна да става обект и на сериозна критика. Много жени от афроамерикански и латино общности посочиха, че елементи като вързаната назад коса, лъскавите устни и златните халки са част от тяхната културна идентичност от десетилетия, т.е. много преди да станат хит в ТикТок. Ярки сенки, фон дьо тен с плътно покритие, гланц на устните, брокат и дръзки комбинации - това ще е модерно да се носи през 2026 г. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ / @ZARALARSSON

Моделът Хейли Бийбър например беше критикувана през 2022 година, когато представи brownie glazed lips (устни като глазиран сладкиш - б.а.) като нова тенденция, въпреки че

латино жените са използвали

тази техника от 90-те години

на миналия век

Освен това критиците отбелязаха, че терминът clean (чиста - б.а.) имплицитно предполага, че жените с акне, белези или хиперпигментация са по някакъв начин “мръсни”. Естетиката се превърна в труднодостижим идеал, достъпен предимно за дами с определен тип кожа и черти на лицето. А в края на 2025 г. вече започна да се усеща залезът ѝ.

За разлика от нея максигримът далеч не е ново “изобретение”. Ако има десетилетие, което го олицетворява, това безспорно са 80-те години. Фразата “Колкото по-смело, толкова по-добре” перфектно го описва. Неонови сенки в електриково синьо, яркорозово и интензивно лилаво се нанасяха от линията на миглите чак до веждите. От руж не се пестеше. Устните блестяха в смели червени и пурпурни нюанси.

Попикони като Мадона

използваха грима

като инструмент

за трансформация и артистично изразяване. Емблематична остана визията ѝ с плътен фон дьо тен, по-светъл от естествения тон на кожата, комбиниран с ярки устни.

Сериали като “Династия” също задаваха стандарти за вечерен грим с тежки контури, изкуствени мигли и драматични червила. Топмоделите демонстрираха екстравагантни визии в червено, а Джейн Фонда популяризираше оранжевите устни и цветните акценти. Този период на “гланц рок” и “пънк” влияние преобрази грима от всекидневна рутина в средство за себеизразяване и бунт срещу конвенциите.

Както често се случва в историята на модата, след периода на излишество дойде време за сдържаност. 90-те години донесоха минимализъм и гръндж визии. Тъмни устни в бордо нюанси, размазана очна линия и изчистена кожа заместиха неоновия блясък. Супермодели като Кейт Мос и Наоми Кембъл олицетворяваха новия идеал.

Новото хилядолетие дойде със завръщане на гланца. Лъскавият блясък за устни и бронзираната кожа доминираха. Знаменитости като Дженифър Лопес, Бритни Спиърс и Кристина Агилера задаваха тон с тънки вежди и опушени очи. Брокатът върху тялото и лицето беше повсеместен.

Възходът на инстаграм и ютюб промени завинаги бюти индустрията. Контурирането, хайлайтингът и “бейкинг” техниката (нанасяне на пудра под очите за съвършено покритие - б.а.) станаха масови благодарение на Ким Кардашиян и нейния любим гримьор Марио Дедиванович. А нейната сестра Кайли Дженър дори създаде империя с продуктите си, популяризирайки устните, очертани извън контура и матовите формули.

В този смисъл завръщането на максигрима през 2026 г. не е просто носталгичен цикъл или каприз на модата, а ясен знак за промяна в нагласите и препратка към близкото минало. След години на стремеж към “незабележима” красота очевидно лицето отново разказва истории, заявява присъствие и отстоява идентичност.