Корсетът се завръща – но не “мачка” тялото, а подчертава естествените му извивки

Корсетът вече не е само запазена част от реквизита на исторически драми или партита с викторианска тематика. Днес намира място на подиумите на висшата мода, булчинските колекции, червения килим и всекидневното облекло. През 2026 г. дизайнерите се надпреварват да преосмислят вековния елемент от гардероба и да го адаптират към живота на съвременната жена.

Още преди година – по време на Седмицата на откутюр модата в Париж, Schiaparelli откри сезона с колекция, озаглавена “Икар”, в която аксесоарът беше в основата на почти всяка визия и така даде начало на вълната на неговото завръщане, което в момента е безспорен факт.

Balenciaga представи своята интерпретация в есенно-зимната си линия за 2025/2026. Визиите включваха байкърско яке, пристегнато с връзки в талията, както и суитшърти със същата кройка. Valentino, Miu Miu и Victoria’s Secret също заложиха на корсетните силуети в своите актуални колекции и затвърдиха тенденцията.

и така подчертаха неговата универсалност. Прозрачните и мрежести модели също са сред смелите предложения. Лекият им дизайн ги прави идеални за носене върху рокли или в комбинация с дънки с висока талия.

Дизайнерите включват изящни дантелени детайли и бродирани акценти за допълнителна изтънченост. Разбира се, срещат се и по-семпли, класически варианти, които могат да се носят небрежно с дънки и поли с всякаква дължина.

Кожените модели продължават да са в основата на дръзката мода, тъй като излъчват увереност и бунтарски дух. Металик вариантите в сребристо, златисто или бронзово пък са перфектни за партита и постигане на по-смела визия. Корсетните рокли също са безспорен хит. Те комбинират елегантността на ефирната дреха със структура в талията и са идеални за официални събития, на които искате да се отличите и да покажете женственост. Корсетът намира място не само в гардероба на звездите, но и във визията на модерната градска жена. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Уличната мода може би е най-завладяна от тенденцията. Кожени корсетни топове върху обемни дънки и семпли тениски или суитшърти с шнуровка са само част от начините, по които трендът се адаптира към всекидневието и прави аутфита отличителен.

независимо от височината си. За класическа визия изберете корсет от деним, сложен върху обемна бяла риза с яка. Сетът е подходящ както за по-елегантен, така и за по-небрежен стил. Комбинирайте с кожени панталони и токчета или с дънки и ботуши. За офиса минималистичен корсет от плат с изчистени линии, съчетан с елегантни панталони с висока талия и блейзър, е отличен избор.

Интересно е, че екстравагантният аксесоар придобива истинска популярност за първи път през XVI век, когато Катерина де Медичи го въвежда във френския кралски двор след пристигането си от Флоренция. По онова време дамите бързо възприемат тази нова част от облеклото, смятайки я за “незаменима за красотата на женската фигура”. До средата на XVI век корсетите вече са обичайна част от гардероба на европейките.

За разлика от съвременните представи за дрехата като средство за постигане на тънка талия първоначалната му функция е да оформя торса в цилиндрична форма и да повдига бюста.

Индустриализацията през 30-те години на XIX век води до използване на стоманени пластини в аксесоара. Появата на стоманени кости, метални закопчалки и капси позволява корсетите да се пристягат значително по-силно, без да се уврежда самата дреха.

В резултат се спестяват 28 000 тона метал – достатъчни за построяването на два бойни кораба. Този момент заедно с изобретяването на сутиена през 1914 г. бележи началото на упадъка на корсета.

Докато Мадона не го връща ударно в попкултурата през 1990 г., когато се появява с емблематичния конусовиден модел на Jean Paul Gaultier по време на турнето Blond Ambition. Този момент е ключов и трансформира дрехата в емблема на женската сила.

Филми като “Мулен Руж” и бурлескната сцена с артисти като Дита фон Тийз също възраждат интереса към дрехата като символ на елегантност и женственост. И сериали като “Бриджъртън” със своя риджънси стил допринасят за завръщането на интереса към структурираните силуети.

Това, което безспорно отличава съвременния корсет от предшественика му, е мисълта на дизайнерите за удобството му. Направен е от еластични материи, регулируеми връзки и гъвкави елементи. Това прави носенето значително по-комфортно. Актуалните модели не целят да деформират тялото, а да подчертаят естествените му извивки и да ги извадят на преден план. Тазгодишните модни ревюта от Ню Йорк до Париж показаха корсета и като връхна дреха

Все по-често трендът се вписва и в контекста за устойчивата мода и осъзнатото потребление. Много брандове залагат на ръчна изработка, рециклирани материи и модели, създадени да издържат във времето, а не да следват краткотрайни тенденции. Така корсетът се превръща не просто в стилов акцент, а в инвестиционна дреха. Може да се носи и интерпретира по нов начин сезон след сезон.

Днес той не е символ на ограничение, а на свобода. Звезди като Бела Хадид, Кейт Бланшет и Сабрина Карпентър са живото доказателство за това, когато го избират за визиите си на червения килим или за обикновена разходка в парка. Очевидно смелият акцент ще продължи да еволюира. Дали ще бъде по-стегнат или по-свободен, по-ефирен или по-дързък – всичко зависи от начина, по който изберете да го носите. Едно е сигурно - с него няма как да останете незабелязани.