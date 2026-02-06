Радина Кърджилова, Духовникова и Дарин Ангелов на кастинг за „Фани и Александър“, поставя го шведски режисьор в Народния

Творбата на знаменития Ингмар Бергман, „Фани и Александър" ще оживее на Голямата сцена в Народния театър през следващия театрален сезон. Режисьор е Линус Тунстрьом - сред най-значимите съвременни имена в шведския театър, кино и опера.

Режисьорът пристигна у нас и с тридневен кастинг избира между 50 актьори от трупата на Народния театър.

„Много бях развълнуван от идеята да се срещна с толкова много актьори от Народния театър само за три дни и още с пристигането си тук усетих, че това е правилното място. Всички те бяха изключително щедри – хвърляха се смело в задачите, работеха с хумор, страст и отдаденост, пробваха различни неща, търсеха правилния подход и ми даваха огромно вдъхновение. Тръгвам си оттук много, много вдъхновен и нямам търпение да продължим работата си с актьорския състав", казва режисьорът. Радина Карджилова на кастинга на "Фани и Александър" вв Народния театър. До нея са Ненчо Костов и Ясен Деянов. Снимки: Стефан Здравески

През кариерата си той печели редица отличия като наградата "Талия" и вече десет години успешно управлява Uppsala Stadsteater. Неговата визитка включва постановки като мюзикъла "Евита", "Фауст" и операта "Тристон и Изолда".

Поканата към Тулстрьом е продължение на стратегията на Народния театър да привлича режисьори от цял свят. Шведът се нарежда до Робърт Уилсън, Деклан Донелан, Джон Малкович, Ивица Булян и други.