Домашният любимец на Емануела Шкодрева – нейното въображение, а най-големият й страх – живот без вълнение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обича да наблюдава хората и да им измисля различни животи

Емануела Шкодрева - една от най-разпознаваемите и фини актриси на театралната сцена, е завършила Френската гимназия в София, а след това НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Тя е от класическата актьорска школа, в която дълбочината е по-важна от ефекта. Живее в аристократичен апартамент в стил ар деко с френско усещане за детайл, мярка и уют.

През този сезон в Народния театър играе в спектаклите "Цветът на дълбоите води", "Страх за опитомяване", "Колко е важно да бъдеш сериозен", "Пиано в тревата" и "Виновният". В пътуващия театър "Ела" участва в "Приятна жена в лоша компания", "Параноя под наем" и "Бележникът на един любовник".

Има награда от Младежкия фестивал в Прага за ролята на Маргарита Готие в "Кралският път". През 2004 г. печели АСКЕЕР за ролята на Инес в "Живот Х 3" от Ясмина Реза в Театър 199. Номинирана е и за "Икар" за ролята на Медея в спектакъла "Разбиване" в Народния театър "Иван Вазов". Има награда за главна женска роля за Глафира във "Виновният" на Международния фестивал в Сърбия. Миналата година спечели и специалната награда на журито на Европейския фестивал на пътуващия театър.

С нея си говорим не само за роли и театър, но и за вътрешния ритъм на актьора, за избора да живееш красиво и смислено и за невидимите връзки между изкуството и всекидневието.

На снимката вдясно е с наградата на журито на Европейския фестивал на пътуващия театър. Снимка: Личен архив

Как бихте се описали с 3 думи?

Руса, зеленоока, непредсказуема.

Какво харесвате у себе си?

Чувството за хумор.

Имате ли любим момент от деня?

Сутрин, сутрешното кафе в леглото.

Любим филм?

“Пианото” на Джейн Кемпиън.

Какво четете в момента?

Писмата на Мара Белчева и Славейков.

Имате ли любима книга?

“Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет” на Робърт Пърсиг.

Любим цвят?

Завинаги зелено, като очите ми и канапетата вкъщи.

Как предпочитате да сте облечена?

Стилно.

Любим стил музика?

Джаз.

Любимата ви напитка?

Шери.

Какво обичате да ядете?

Нар.

Храната, която не вкусвате, е...

Няма такава. Любопитна съм към всичко и искам всичко да опитам, когато пътувам. Искам да знам какво се яде на местата, които посещавам.

Имате ли хоби?

Да наблюдавам хората и да им измислям различни животи - на улицата, в заведение, в кафене. Гледам ги и си мисля какъв е характерът им, животът им, какви ли са отношенията им...

Коя е най-голямата ви радост?

Малките победи, които никой не забелязва. Красивата гледка, искрена усмивка и вкусен десерт.

Кой е последният подарък, който купихте и на кого?

Билет за спектакъл за човек, който твърди, че не ходи на театър.

Какви цветя харесвате?

Уханните.

Любим предмет?

Стопер под формата на възела на любовта, който държи вратата на спалнята ми отворена.

Най-омразен предмет?

Кантарът!

Любима техника?

Малка червена тонколонка, с която пътувам навсякъде, за да пускам любимата си джаз музика.

Ползвате ли помощта на изкуствения интелект?

Не!

Допитвате ли се до Chat GPT?

Да, понякога. Разговарям с него като с умен и търпелив приятел.

От какво се страхувате?

Страхувам се от живот без вълнение, без предизвикателства и без мечти.

Коя е голямата ви мечта?

Непрекъснато да се самоусъвършенствам - днес да съм по-добра от вчера както в човешки план, така и в професионален. Актрисата в ролята на кралица Мария Стюарт в спектакъла “Цветът на дълбоките води” в Народния театър. Снимка: Личен архив

Кое е най-смелото нещо, което сте правили?

Да имам силата да бъда себе си, когато е било по-лесно да се престоря, да сложа маска.

Кой е най-големият ви успех?

Да имам силата да овладявам дяволите в себе си.

Кога се влюбихте за първи път?

В детската градина.

Имате ли домашен любимец?

Само моето въображение.

Най-скъпата ви покупка?

Времето...

Спортувате ли?

Фитнес и скачане в дълбоки води. Емануела Шкодрева на сцената с Ненчо Костов и Деян Ангелов в спектакъла "Страх за опитомяване"

За какво бихте използвали вълшебна пръчка?

Да връщам пропуснати мигове, изгубени моменти, пропуснати възможности и “ами ако...”

Любим сезон?

Като един истински Козирог обожавам зимата, да гледам през прозореца как вали сняг и цялата ми къща да е украсена с елхи.

Кога си лягате, кога ставате?

Лягам си като Пепеляшка и се събуждам като Спящата красавица от целувката на принца.

На кого се доверявате най-много?

На хората, които умеят да мълчат с мен.

Каква мечтаехте да станете като малка?

Балерина.

Кой е първият ви спомен?

Светлина и глас, който ме вика по име.

Кои шеги не ви харесват?

Тези, които са на чужд гръб.

Какво е в състояние да ви вбеси?

Глупостта и безразличието, облечено в мъдрост.

Любим стих?

Моят любим стих е от Пол Елюар:

Тя, болката, умираща и жива,

подобно на малко слънце

в студената вода

Това е вдъхновило Франсоаз Саган да напише своя роман “Малко слънце в студената вода”. Присъства в реплика на моята героиня Мод в спектакъла “Пиано в тревата”, който се играе в Народния театър “Иван Вазов”.

Море или планина?

Море за душата, планина за мислите.

Кое е любимото ви място за почивка?

Там, където мога да дишам. Там, където съм истинска.

А кое предпочитате - почивка на палатка или в луксозен хотел?