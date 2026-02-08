Как 7 от 8 шведи във фамилия Скарсгард покориха Холивуд

Бащата Стeлан е сред най- разпознаваемите лица на големия екран, но получи първа номинация за "Оскар" на 74 г.

6-има от синовете му вървят по неговите стъпки

8 мъже от едно семейство и 7 от тях актьори, познати не само в родната си Швеция, но и в Холивуд. Как кланът Скарсгард, който продължава да е закотвен в Стокхолм, успя да покори Меката на седмото изкуство?

Само преди седмици патриархът на фамилията Стeлан Скарсгард (баща на 8 деца - 7 момчета и едно момиче) влезе в историята като първия актьор, номиниран за “Оскар” за поддържаща роля в международна продукция - за филма “Сантиментална стойност”. Въпреки че зрителите са го гледали в десетки филми - както нискобюджетни естетски продукции, така и в хитови заглавия, актьорът, който отдавна си е извоювал статута на икона, стигна до тази първа номинация чак на 74 г. За същото изпълнение бе отличен и със “Златен глобус” (за втори път след сериала “Чернобил”).

Всъщност интересът към изкуството се простира още назад през поколенията. Бащата на Стeлан - Ян, се изявявал като любител режисьор и актьор и запалил сина си по сцената. Звучната и запомняща се фамилия Скарсгард също била изобретение на Ян. Като юноша той бил Нилсен, но в един момент в Швеция се натрупали толкова Нилсен, Олафсон и Ларсен, че за да не се стигне до административен хаос, властите разрешили гражданите да си изберат фамилии по техен вкус.

Стелан става звезда в родината си още на 16 г., когато получава главната роля в сериала “Бомби Бит и аз” - шведски вариант на “Приключенията на Том Сойер”. Впрочем

славата спохожда всички от семейството още в детските им години

Родителите подкрепяли сина си, но се отнасяли към рано сполетялата го слава с известна ирония. Това го научило да стъпва здраво по земята и да не се главозамайва.

Прелом в кариерата му става “Добър вечер, господин Валенберг”, където Стелан изиграва реална личност - шведски дипломат Раул Валенберг, спасил хиляди унгарски евреи от Холокоста. Според самия Скарсгард това е моментът, когато той осъзнава напълно отговорността си към зрителите.

Следващият ключов момент в кариерата му е срещата с датския режисьор Ларс фон Триер, с когото го свързва дълго творческо сътрудничество, а и лично приятелство. Тандемът работи заедно над шедьоври като “Порейки вълните”, “Танцьорка в мрака”, “Догвил”, “Меланхолия”, “Нимфоманка”. В същото време в Холивуд се редят високобюджетни продукции като “Карибски пирати”, “Амистад”, “Добрият Уил Хънтинг”, “Мама Миа”, сагата “Дюн”, минисериала “Чернобил”, филми от поредиците от вселената на Марвел “Тор” и “Отмъстителите”.

Стелан Скарсгард използва речта си на “Златните глобуси”, за да защити кинотеатрите, които издъхват заради стрийминг платформите. “В киното, където светлините гаснат и ти споделяш пулса си с другите хора, това е магия. Киното трябва да се гледа в киносалоните”, каза той.

Едно от големите житейски изпитания на звездата е преживеният през 2022 г. инсулт, който засяга паметта и говорните му способности. Макар да се възстановява сравнително бързо, известно време се налага да снима със слушалка в ухото, за да му подават някои от репликите.

“Не ме е страх от смъртта, а от това да не мога даживея”,

споделя тогава.

Но освен с многото си роли Стeлан може да се похвали и с много наследници. От първата си съпруга Мю Скарсгард той има 6 деца, 5-има синове и една дъщеря, а от втория си брак има още двама сина. Най-големият - Александър, почти съперничи по слава на баща си. Високият 194 см 49-годишен красавец често е определян като най-сексапилния швед, което искрено го дразни. Казва, че още след първата му роля в Холивуд влязъл “в глупавия списък на горещите хубавци”, което карало зрителите да не го вземат на сериозно.

Започва да се снима на 7 г., но на 13 решава да скъса с киното. Учи архитектура и политология, записва се в морската пехота, където служи до 1996 г. Но кръвта вода не става и киното отново открива чаровния младеж. Военният опит дори му помага за първата голяма роля в сериала “Истински убийци” за войната в Ирак. Следва друга хитова роля - на вампира Ерик Нортман в “Истинска кръв”. Оттогава

антигероите му влизат под кожата и той започва да изследва тъмната страна

на човешката природа в “Сламени кучета”, “Дневникът на една тийнейджърка”, “Големите малки лъжи”. Със сигурност зрителите го помнят и с превъплъщенията му в “Зулендър” и “Легендата за Тарзан”. Заради някои от провокативните му превъплъщения, включително в един от последните му филми - “Пилион”, тръгна слух, че е бисексуален, но той опроверга, без да приема мълвата с излишен драматизъм.

Вторият син - 45-годишният Густав, също се снима от дете, но с порастването си е завладян от бохемския живот. Среща се с алкохола на 12 г., а с наркотиците - на 16. Спомня си, че бил силно комплексиран заради ранното си оплешивяване. Да се пребори с вътрешните си демони, му помага примерът на майка му, която успява да се справи успешно с алкохолната си зависимост. Густав се качва на театралната сцена още на 5 г. и все още посвещава много време на театъра. Най-известната от ролите му е тази в епичния сериал “Викинги”, където играе корабостроителя Флоки. Има малка роля - на физика Ханс Бет, в големия хит на Кристофър Нолън “Опенхаймер”.

35-годишният Бил Скарсгард пък се прочува като чудовищния клоун във филма “То” по романа на Стивън Кинг. Ролята му е поверена не само заради големия му талант, но и заради една физическа особеност - мързеливото око, което заедно със зловещата усмивка карат зрителите да изтръпват от ужас. За разлика от Александър обаче, Бил не е привлечен от отрицателните персонажи, а си е поставил за цел да изиграе възможно най-богатата палитра от образи. И това едва ли ще е сложно, защото напоследък снима колкото другите Скарсгард, взети заедно. Отново играе злодей в четвъртата част на “Джон Уик”, както и зловещия граф Орлок в “Носферату”.

30-годишният Валтер засега догонва славата на по-големите си братя и се снима основно в Швеция. Там е известен предимно с ролята си в криминалния сериал “Комисар Мартин Бек”, поверен му е и образът на хокейната легенда Бьоре Салминг.

Сам пък е единственият син (на 41 г.), който загърбва актьорската професия и взема тази на майка си - става лекар в спешна помощ. А дъщерята Ейя работи като модел и впоследствие кастинг директор.

От втория си брак с продуцентката Меган Еверет Стелан Скарсгард има още 2 момчета - 16-годишния Осиан и 14-годишния Колбьорн. Макар и още малки, те също имат опит на големия и малкия екран, дебютирали са в няколко продукции в Швеция и са се появявали често на червения килим с родителите си. Наскоро Стелан се възмути от жестокостта на някои съученици на Колбьорн, които го нападали, че е непо бебе, което се възползва от славата на баща си, за да пробие в киното.

Бащата твърди, че никога не е настоявал което и да било от децата му да върви по неговите стъпки. Стелан признава, че при възпитанието им е прилагал два основни подхода - да се държи с тях като с равни и никога да не ги лъже.

“Виждам всичките си деца заедно на около 3 месеца, а 5-6 от тях - всяка седмица. На страничните наблюдатели шумните ни спорове около масата може да се сторят конфликтни, но само така може да се стигне до компромис”, казва Стелан. На празници се събират всички заедно с бившата и настоящата съпруга и се забавляват с истории от снимачната площадка и шеговито си мерят рейтингите, докато режисьорите се опитват да се свържат с агентите им.