Тържествен марш от Щраус, писан за коронацията на княз Фердинанд, ще звучи на Виенския бал

Благотворителното събитие, което отбелязва 25-годишен юбилей, ще е на 21 февруари

“Гостите да изключат мобилните си телефони и да оставят оръжието си, ако носят такова.” Този надпис посреща посетителите на първото издание на Виенския бал във Военния клуб в София през бурната 1996 г. Гвоздей на вечерта е танцуването. Снимка: Ромео Чолаков

30 години по-късно, на 21 февруари, гостите на бала ги очакват дълги бални рокли, смокинги, корони със “Сваровски” камъни, много танци и красива музика и без оръжия. Благотворителното събитие, което е под патронажа на кметовете на Виена и София и посланика на Австрия в България Н. Пр. Андреа Икич-Бьом, ще отбележи 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт.

Две са новостите в програмата тази година. За първи път ще бъде изпълнен “Тържествен марш”, известен и като “Княжески марш”, написан специално от Щраус за коронацията на българския княз Фердинанд в Търново на 2 август 1887 г. Освен това участие ще вземе за първи път и балет “Арабеск” с хореограф Ангелина Гаврилова.

Вечерта започва с чаша златно шампанско, докато гостите се съберат. Вече в балната зала, дамите получават тематично подбрани подаръци от Виена под формата на бижута, колиета, брошки и др. Балът се открива от дебютанти с танца “Полонеза на ветрилото” от Карл Михаел Цирер, а после и с валс “На хубавия син Дунав” от Щраус.

Тази година това ще са ученици от 91-а немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов”. Те специално се обучават в танците още от ноември. Момичетата, освен че ще са с дълги бели рокли,

ще носят и коронки с кристали “Сваровски”, отново изпратени от Виена

“Някога дебютантите са били синовете и дъщерите на елита и по този начин са се представяли пред обществото. В днешно време, специално във Виена, тези дебютанти си плащат в танцовите школи, за да се подготвят, след това се явяват на кастинг, за да участват в бала. Ние го правим по друг начин - мотивираме младите, като им осигуряваме безплатно обучение и съответно хубавите облекла”, разказва Мария Нейкова, основател и почетен председател на “Виенския клуб” към Австрийското посолство в България.

След полонезата патроните и организаторите откриват вечерта с приветствие към гостите. Тогава започва и музикалната програма с участието на първите солисти на Музикалния театър “Стефан Македонски” Добрина Икономова, Олга Динова и Стефан Петков и тенора Мартин Илиев от Националната опера. Диригент ще е маестро Найден Тодоров.

Участие ще вземе и Христо Кралев със своя бенд и солистката Силвия Филипова, който специално пристига от Висбаден за бала всяка година.

Музикалната програма, подготвена от проф. Румен Нейков, ще включва и произведения на Йохан Щраус, Роберт Шолц и Имре Калман.

Тъй като Виенският бал е благотворително събитие, всяка година се избира каква кауза да бъде подкрепена. Тазгодишното издание ще събира средства за фондацията “Ела и ти” в подкрепа на хора в неравностойно положение. По време на вечерта се организират благотворителни търг и томбола.

Гвоздеят на програмата е танцуването на кадрил и галоп

За тази част пристига от Австрия танцмайсторът Ади Лозанчич, който показва стъпките на гостите. Гвоздей на вечерта е танцуването на кадрил и галоп. Снимка: Ромео Чолаков

Всяка дама, която е готова да облече дълга рокля, и всеки кавалер със смокинг или костюм са добре дошли на бала, подчертава Мария Нейкова. По думите ѝ много млади хора присъстват на баловете. “Може би това стана покрай дебютантите. Тази година имахме на кастинга 60 деца от немската гимназия, макар че ни трябват 24. През годините сме имали от дебютантите такива, които са участвали по 4-5 години”, добавя тя.

Историята на Виенския бал в София започва преди 30 години под организацията на Австрийското посолство, като във Виена има по 300-400 бала на сезон. Четири години по-късно посолството преотстъпва организацията на баловете на създаденото към него сдружение “Виенски клуб”, а събитията се правят в сътрудничество с община Виена.

“Виенските балове са експортен продукт на Виена и затова към община Виена има специален отдел, който се занимава с баловете по света. Те имат квота от балове по света, които подкрепят, и в тази група е и софийският”, разказва Мария Нейкова. Затова всяка година пристига представител от виенската община.

На първия бал през 1996 г. патрон е президентът Желю Желев. “Тогава имаше голям интерес, защото за пръв път от много години се прави”, добавя тя. След няколко години прекъсване Виенският бал е подновен, но вече под организацията на сдружение “Виенски клуб”.

Впрочем американският актьор Стивън Сегал също е гост Стивън Сегал по време на Виенската гала вечер в София през 2002 г. Снимка: Ромео Чолаков

на едно от изданията на бала. През 2002 г. събитието е в столичен хотел, където бил отседнал актьорът, който тогава е на снимки у нас. “Той тържествено влезе в залата с няколко човека, седнаха на една от масите, погледа малко програмата, пи вода и си тръгна”, спомня си Нейкова.