Любо Нейков става на 54, а след месец за първи път ще играе в Народния театър

Снимка Архив

Кой да предположи, че за дългата му и много успешна кариера досега обичаният актьор Любо Нейков не е играл на най-голямата ни сцена? Но ето че сега дойде моментът и вече текат трескави репетиции. Спектакълът, в който участва, се казва “Различният”, а Любо Нейков влиза в ролята на ерген, който е обещал на майка си да се ожени.

Талантливият актьор и продуцент от малък е влюбен в театъра, затова и не се отдалечава от него. Не спира да играе в различни спектакли и зрителите все така го гледат - с обич и възхищение. А днес е време да празнува 54-ия си рожден ден.

От “24 часа” му желаем здраве и радост! 

Снимка Архив

