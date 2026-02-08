60 факта за 60-годишния Христо Стоичков

Най-великият български футболист Христо Стоичков става на 60 години на 8 февруари. Ето точно 60 интересни факта около кариерата и живота на единствения, който е печелил "Златната топка" в историята на родния футбол.

1. Винаги на челно място е слагал леката атлетика. И до края на кариерата си бе един от най-бързите футболисти, като на 100 метра е имал 11,1 сек, което го прави медалист у нас в тази дисциплина и днес. Заради вуйчо си Рангел опитва и бокс, но бързо се отказва.

2. Първият му номер е петицата. Първият му треньор Огнян Атанасов го пита какво иска да играе и отговорът е либеро.

3. Реално подписва договор първо с "Дунав" след невероятното си представяне на турнир на сборни отбори на "В" група. Аспарух Никодимов го примамва. Но ЦСКА привиква по спешност помощника на Паро в София, който в момент на криза им разкрива за таланта. С администратора Любо Царев го измъкват от Русе.

4. Наско Сираков се хвали на Лъчо Танев, че "Левски" е взел огромен талант от Харманли. Танев му отвръща, че от няколко дни вече тренира на Панчарево. Реално идва в София с автобуса на "Левски", който го оставя на хотел "Плиска".

5. Настанява се най-нахално на мястото на капитана Георги Димитров при първото си влизане в съблекалнята на ЦСКА. Вместо да го нахока, Джеки го взема под крилото си. Тогава е и моментът, в който Стойчо Младенов иска от младока да му лъсне обувките, а той му се тросва, че е дошъл да играе футбол, а не да лъска обувки.

6. Бележи първия си гол за ЦСКА на 16 февруари 1985 г. на замръзналия стадион "Септември" в мача за купата с "Чирпан". Влиза като резерва, като загрява с известния червен анцуг БНА, който се дава на войниците.

7. Манол Манолов-Симолията го включва в състава за злополучния финал за купата с "Левски", след който е изключен завинаги от футбола единствено заради неразположение на Стойчо Младенов.

8. Научава новината за доживотното наказание в барчето на хотел "София", където пие кафе с Костадин Янчев и Ивайло Киров.

9. Веднага след наказанието е пратен в кадрирания полк, или поделение 26110 в Стара Загора. Там е пълнач на 122-милиметрова артилерийска установка "Гвоздика" ("Карамфил" в превод от руски). Кадриран полк означава, че пълният състав му е наличен единствено при мобилизация. Така той попада в първа батарея на артилерийския дивизион.

10. Като войник играе нелегално в мачове от окръжната група. Там обаче е разпознат от съдия, който се опитва да го натопи. Разузнаването обаче е желязно и когато пристигат копоите на окръжния съвет на БФС, той вече е в поделението си.

11. След всяка тренировка на Панчарево остава поне още един час с Петър Жеков, който му показва как се изпълняват преки свободни удари. Заради това вратарите на ЦСКА мрънкат пред ръководството.

12. Борис Ангелов е първият треньор, който го вика в национален отбор на лагер във Варна. На втория ден обаче е принуден да привика и Сава Савов, наставника на "Хеброс" (Харманли), за да озапти възпитаника си. След това няма никакви проблеми.

13. Христо Младенов му дава дебюта при мъжете в националния отбор на 23 септември 1987 г. в европейската квалификация срещу Белгия. Излиза с номер 7. България побеждава с 2:0 след голове на Наско Сираков и Лъчезар Танев. В 67-ата минута на мястото на Стоичков влиза Георги Йорданов-Ламята.

14. На 7 февруари 1988 г. вдига сватба в хотел "Тримонциум" в Пловдив с любимата си Мариана. Преди това я открива в магазин "Деница" в "Младост", където е отишъл за печка с бъдещия си кум Атанас Узунов. Ден след тържеството заминава на лагер с ЦСКА. В края на 80-те години младото семейство живее в бл. 204 в столичния квартал "Младост 2" при известната впоследствие негова тъща Пепа.

15. Първата му тайна среща с Йохан Кройф е през лятото на 1989 г., когато ЦСКА е на турнир в Палма де Майорка. В него Стоичков разковава "Барселона", но е изгонен, защото протестира, че неправилно му е отменен гол. Казва на Димитър Пенев, че отива да се разходи, а вместо това се оказва при Кройф.

16. Разгневява се на Димитър Пенев, след като първо е пуснат племенникът му Любослав да подпише с "Валенсия", а неговият трансфер се бави.

17. Мениджърът Хосе Мария Мингея трябва да изпие няколко чаши с водка и айрян с полковник Господин Чолаков, Борис Станков и другите от ръководството на ЦСКА, преди да бъде финализиран трансферът му.

Стоичков с екипа на "Барса"

18. Заради Стоичков "Барселона" праща в "Порто" бразилския централен защитник Алойзио Пирес Алвеш, за да освободи място за чужденец. Алойзио става легенда на португалския тим, като изкарва 11 сезона в него, а след това е и треньор.

19. Първият футболист на "Барселона", с когото се запознава, е вратарят Андони Субисарета - засичат се на летище "Ел Прат".

20. Вкарва първия си гол за "Барселона" на 1 септември 1990 г. в 42-ата минута на градското дерби от първия кръг на първенството с "Еспаньол" на "Сария". Това е и негов дебют. За съперника първи мач изиграва Наско Сираков, който обаче е сменен в 15-ата минута заради контузия.

21. На 31 октомври 1990 г. е единственият българин, който взима участие в шоу мача на "Джузепе Меаца" в Милано по случай 50-годишния юбилей на Пеле. На 8 октомври 1991 г. пък играе в Мюнхен в двубой между отбор на световните звезди и Германия. Вкарва единствения гол за звездите във вратата на Бодо Илгнер.

22. Заради настъпването на съдията Илдефонсо Урисар Аспитарте в първото му Ел Класико с "Реал" (Мадрид), загубено с 0:1, е наказан шест месеца без футбол, но впоследствие санкцията е намалена на два месеца и два мача.

23. През 1991 г. прави първи стъпки в най-омразната си професия - журналистиката. Прави интервюта с Михаел Лаудруп и Роналд Куман за българското списание "Гол".

24. В края на 1991 г. в България започва да излиза специализираният вестник "Стоичгол", а по-рано е създаден Национален клуб "Поклонници на Стоичков".

25. Поема последен купата при награждаването след финала за КЕШ през 1992 г. и сяда на парапета в официалната ложа. У нас се твърди погрешно, че е седнал пред английската кралица Елизабет II. Всъщност става въпрос за Катрин, съпругата на принц Едуард на Кент. Той е първият българин с най-престижната клубна награда в Европа.

26. Пропуска едно от празненствата на "Барса" по случай европейската купа, на което клубът подарява златни часовници на играчите, а след това холандецът Рихард Вичге му връчва фалшив "Ролекс".

27. На олимпиадата в Барселона най-изненедващо се появява в олимпийското село, където е забранен достъпът. За всички, но не и за Стоичков. След финала в скока на височина се кара на Стефка Костадинова, че е изпуснала титлата.

28. В началото на 90-те години е пусната в продажба специална серия часовници с името му. Разпродадена е бързо, а един от часовниците показва времето в кабинета на тогавашния президент на ЦСКА Валентин Михов. Преди световното във Франция пък подарява на всички ръчен часовник с името си.

29. През 1992 г. се разминава в последния момент с трансфер в "Пари Сен Жермен". Бил е също така близо до италианските "Наполи" и "Интер".

30. През 1992/1993 г. поема разходите по лечението на контузията на своя добър приятел и бивш национал Калин Банков. Благородното му дело намира място на страниците на "Франс Футбол".

31. Преди квалификацията за САЩ'94 с Израел в София решава на своя глава да напусне лагера и да се върне за мач в Барселона. Глобен е от БФС, а колегите си от националния тим черпи в скъп столичен ресторант.

32. Преди историческия мач на "Парк де Пренс" на 17 ноември 1993 г. заявява пред френските медии: "Ще е най-хубаво да ви бием с гол в последната минута."

С Ицо националите ни стигнаха до полуфиналите на световното първенство в САЩ през 1994 г.

33. Обявява, че ще обръсне главата си, ако паднем от Нигерия на старта на САЩ'94. Въпреки загубата с 0:3 запазва косата си. По този повод обаче с голи глави лъсват някои родни журналисти, включително и върлият му фен Момчил Инджов, тогава журналист в "24 часа".

34. По време на световното в САЩ двамата с Илиян Киряков носят боксерки с Фред Флинстоун по време на мачовете.

35. Когато премиерът Любен Беров се обажда в съблекалнята на нашите след победата над Германия на "Джайънтс Стейдиъм", му казва да купи поне по една кола на момчетата, като не може да оправи държавата.

36. В началото на световното хваща бас с Ромарио, че България ще стане световен шампион. Губи, но си избива загубеното от Хулио Салинас, защото нашите стигат по-далеч на първенството от Испания.

37. Играе на инжекции във всички мачове от САЩ'94, а понякога и тренира на обезболяващи. Дори ръководителите на БФС искат да го върнат в България. Д-р Димитър Гевренов и масажистът Христо Запрянов-Доцента гарантират с постовете си, че може да играе.

38. Пред микрофона на предаването "Добро утро" се зарича винаги да бъде критичен към българските журналисти.

39. След победата с 3:2 над Германия на 7 юни 1995 г. посреща няколкото влизащи в съблекалнята министри с думите: "Тюфлеци, нищо не давате за футбола".

40. Явява се в червен костюм при срещата си с папа Йоан Павел II през 1995 г. Твърди се, че казал на папата: "Шефът ти е благословил левия ми крак".

41. До днес не е простил на френския рефер Жоел Киню, който не даде две дузпи в 1/2-финала срещу Италия. Така той си отмъстил за "Парк де Пренс".

42. След световното отива в болницата при Любослав Пенев и му носи копие от "Златната обувка" за голмайстор на турнира. "Защото без теб, нямаше да се класираме", обяснява той на съотборника си, който се лекува от рак на тестисите.

43. Обявява, че през 1995 г. предварително се е знаело, че Паоло Малдини печели "Златната топка". Дори говори с италианеца, защото е сигурен, че той е победителят. Впоследствие обаче наградата отива при Джордж Уеа.

44. Бойкотира националния отбор, след като Димитър Пенев е уволнен след европейското в Англия през 1996 г. След това обаче се появява в дома на новия селекционер Христо Бонев и двамата оправят отношенията си, за да отидем и на световното през 1998 г.

45. Две фрази остават завинаги във фолклора на българския футбол. "Айнцу, цвайцу, дрън" преди мача с Германия на световното в САЩ и "Руснаците са ни освободили на 9 септември, ние ще ги освободим на 10-и", преди победата над Русия, която ни класира на първенството във Франция.

Христо Стоичков

46. "Мултигруп" застрахова краката му за $ 2 милиона при завръщането му в ЦСКА през пролетта на 1998 г.

47. Заради скандала с Трифон Иванов за лентата си тръгва от ЦСКА, за да приеме офертата на саудитския "Ал Насър" и да спечели КНК на Азия.

48. Всички смятат, че треньорската му кариера започва от националния отбор. Всъщност той е играещ треньор в състава на "Ди Си Юнайтед" в последния си сезон на терена, след което е технически помощник на Франк Рийкард в "Барселона" за 31 мача.

49. За последно беше треньор през лятото на 2013 година, но само за няколко дни, когато пое ЦСКА. В предния сезон той работи в "Литекс", където даде път на доста от настоящите ни национали, включително Кирил Десподов и Георги Миланов.

50. Години работи като журналист и анализатор в американската телевизия TUDN въпреки неприязънта си към професията.

51. От 2001 до 2009 г. в нидерландския град Утрехт свири рокгрупата "Стоичков".

52. Част е от най-популярната видеоигра на EA Sports - ФИФА. Той е една от 15-те най-велики легенди в играта.

53. През миналия сезон 16 двубоя в Ла Лига за "Алавес" записа Хуан Диего Молина Мартинес, който носи името на Камата на фланелката си през цялата си кариера. В момента 32-годишният нападател е част от втородивизионния "Депортиво" (Ла Коруня).

54. Възпят е в няколко песни, включително и от забърдските евробаби. В тази на Трубадура участва лично с няколко реплики.

55. Почетен гражданин на Стара Загора, Смолян, Етрополе, Варна, Харманли и община "Марица", където се намира родното му село Ясно поле. Заедно с останалите от четвъртите в света е и на София.

56. Дебютира и като певец в една песен заедно с братя Аргирови и Тони Димитрова.

57. Джани Инфантино му повери поста на специален пратеник на ФИФА за развиващите се държави.

58. Големият му провал е бизнесът. Още като играч се забърка с афериста Ахмед Яфа и така и не плати голяма сума на БФС, дадена му за организация на приятелски мачове. След това умряха риби, които трябваше да внесат в България. Не успя и като лице на испанска фирма, която искаше да се наложи на енергийния пазар у нас. В момента обаче има доста сериозна компания за облекла. Рекламно лице е на верига супермаркети.

59. Голямата страст му е ловът. Заради това си направи имение в Етрополе, където е в дружинката на своя приятел Емил Димитров. Там е и школата, която носи неговата име.

60. Две са големите ценностти в живота. Внучката Миа и внукът Христо Хулиен Креспо Стоичков, който се роди на 19 октомври 2024 г.