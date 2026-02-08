Бояна - дъщерята на Сашо Авджиев, се отказа от виза за САЩ, за да прави филм по трагедията “Индиго”

Идеята ѝ дошла на дивана в Ел Ей, но не иска да отваря стари рани

Александра и Никол са най-добри приятелки от детството, които стигат до обречения край на дружбата си след тежка трагедия в дискотека в България. Това е основната линия на “Всички момичета” - първия авторски пълнометражен филм на Бояна, дъщерята на тв легендата Александър Авджиев.

Историята в него е позната, защото разказва за трагедията, която се случи преди 25 години в дискотека “Индиго”, където загиват 7 деца.

Действието в лентата обаче се развива през 2007 г. в София след присъединяването на България към Европейския съюз. Сюжетът проследява 24 часа от живота на група приятели на възраст от 19 до 25 години от краен софийски квартал, които се опитват да направят избора за своето бъдеще.

Бояна е на 6 г., когато се

случва трагедията,

но това остава траен отпечатък в нея. “Като си дете, не разбираш това как е възможно, какво означава и какви последствия носи. Просто си спомням как се чувствах”, разказва актрисата.

След НАТФИЗ Бояна печели едногодишно обучение в престижния институт за актьорско майсторство “Лий Страсбърг” и заминава за Лос Анджелис. Именно покрай един от свободноизбираемите ѝ курсове тя пише сценария за филма.

Актьорите могат да бъдат страхотни разказвачи, стига да поискат - все това повтаряли преподавателите в института, като подканвали студентите си да пишат за това, което знаят и познават. “Пиши за нещо, което е оставило следа в теб като дете”, това казва на Бояна преподавателят ѝ и така тя се захваща с историята за “Индиго”. Когато писала сценария, изобщо не си мислила, че може да се реализира в пълнометражен филм. По това време планирала да се върне за кратко в България, но само за да види близките си и да си извади нова виза за Щатите за студентска практика, с която да работи там. Но остава в България.

“Средствата, които бях

заделила за визата, реших да

ги дам за филма,

щом този проект се превръща в реалност и съм ангажирала хора, а не е просто идеята, която имах на дивана в Лос Анджелис”, признава тя.

Филмът не е документален и не е коментар, а художествена история, провокирана от трагедията. Не се споменават истински имена, името на клуба е различно, също и годината, в която се развива действието. “Ще има и кадри от дискотека, но категорично няма да показват самата трагедия. Не искаме да отваряме рани, не сме били там и никога няма да знаем какво е било”, казва Бояна. За сценария тя се позовава на интервюта и репортажи от случая в “Индиго”, както и е успяла да се свърже с един от свидетелите. Кадър от филма Снимка: Веселин Менкаджиев

Персонажите са вдъхновени от хората, с които актрисата е израснала в квартала. “Израснах между два свята - центъра на София и квартала на баба ми и дядо ми. Моите приятели, за съжаление, не съм ги виждала от повече от 15 години, някои от тях се забъркаха с наркотици, влязоха в затвора”, разказва Бояна. Визията на филма е сурова и използва стилистиката на документалните ленти. Операторът Веселин Менкаджиев работи почти през цялото време с ръчна камера, като дори има и заснети кадри от 2007 г.

Освен сценарист Авджиева е и продуцент и играе в една от главните роли. А в другите влизат Владинелла Кацарска, позната от сериала “София вкъщи”, и Боряна Маноилова, внучка на скулптора Георги Чапкънов-Чапа. В лентата участват още звездата от сериала “Мамник” Екатерина Лазаревска, Христина Джурова, Волена Апостолова, Ели Колева, Мартин Петков, Антъни Пенев, Денислав Маринчев, Румен Троев. Тепърва ще бъдат обявени и други имена.

Дъщерята на Силвия Лулчева и Васил Бинев - Елица, както и дъщерята на Зуека и режисьорката Нина Димитрова - Девина, също са част от младия екип, но в ролите на асистент-режисьори. А Коста Каракашян и Владинелла Кацарска са асоциирани продуценти.

Не е случайно заглавието, въпреки че тръгнало на шега от песен, която Авджиева и Боряна Маноилова си тананикали в НАТФИЗ - “Всички момичета тази вечер на купон...”.

Филмът има и социална кауза

- от една страна, да припомни 25-годишнината от трагедията. От друга, да бъде реставриран паметникът, дело на Ставри Калинов, на мястото на дискотеката в оригиналния му вид. Идеята е да бъдат възстановени и седемте позлатени листа, представляващи 7-те изгубени човешки живота, които са откраднати и продадени за скрап през 2010 г. Отделно екипът планира и специални прожекции и беседи за младежи над 16-годишна възраст, в които да обсъждат темите във филма за израстването, загубата и избора за бъдещето в България.

Снимките на “Всички момичета” започват още през 2024 г., като към момента лентата е заснета наполовина. Причината е, че

екипът прави филма със

собствени средства

и се нуждае от 15 хиляди евро, за да го довърши. А всеки дарител, който избере да не остане анонимен, ще получи специално признание във финалните надписи. Актрисата дълго време търсила копродукция и спонсори, но след като не получила финансова подкрепа, решила сама да поеме разходите. Това, което научава от престоя си в Лос Анджелис, е, че “киноиндустрията в момента е гладна за автентични, по-нискобюджетни продукции, които са захранени от личната човешка история”.

Категорична е, че годината ѝ в Америка много я е променила. В института Бояна работи и с големи имена в киноиндустрията, като едно от тях е това на американския драматург Джон Патрик Шанли, който водил уъркшоп. “Това е все едно да дойде Шекспир да работи по пиеси, които още не е издал, които още пише. Това е човек, който е работил с Шер, Тимъти Шаламе, Мерил Стрийп”, разказва актрисата. “Това много ме вдъхнови да пиша, защото тези хора ти казват: И ти можеш, пробвай.” Бояна Авджиева с американския драматург Джон Патрик Шанли в Ел Ей Снимка личен архив

От Ел Ей няма да забрави и деня, в който среща Зак Ефрон. “Най-добрата ми приятелка ми дойде на гости и с нея отидохме да го видим, защото и двете бяхме влюбени в него като деца. Точно тогава той получаваше своята звезда на Алеята на славата, а аз живеех точно до нея”, спомня си Авджиева. Без да носят негови плакати и снимки, на които той да се подпише, двете момичета се оказват най-отпред. Зак Ефрон застанал до тях и ги попитал как са и дали искат снимка. “Нищо не направихме, просто го гледахме като препарирани”, смее се Бояна.

След връщането си в България, освен работата по авторския ѝ филм, Бояна се снима в три американски продукции само за изминалата година.

Едната от тях - “Убийство в рая”, вече излезе. Лентата е на режисьора Ричард Суицър. Сюжетът се завърта около Сара и Том, които са на почивка в 5-звезден курорт, но когато Сара е открита мъртва, наяве започват да излизат тайни за хотела и гостите му. Бояна там влиза в ролята на Исла. Премиерите на другите две продукции тепърва предстоят.