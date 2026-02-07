Пол Маккартни анонсира нов албум към документалния филм „Man on the Run“

Пол Маккартни представи подробности за саундтрак албума, който ще съпътства предстоящия документален филм „Man on the Run".

Лентата, режисирана от Морган Невил, ще бъде показана в избрани кина по света на 19 февруари, а на 25 февруари ще стане достъпна в платформата Prime Video. „Man on the Run" проследява живота и кариерата на Маккартни през 70-те години, когато той изгражда наново музикалния си път след разпадането на „Бийтълс", както и възхода на групата Wings.

Capitol Records, MPL Communications и Universal Music Group обявиха, че придружаващият албум „Man on the Run – Music from the Motion Picture Soundtrack" ще излезе на 27 февруари.

Траклистът включва обичани записи от този период, сред които хитовете на Wings „Live and Let Die", „Mull of Kintyre" и „Arrow Through Me", както и солови парчета като „That Would Be Something", „Coming Up" и „Gotta Sing Gotta Dance". В албума са включени и „Too Many People" и „Long Haired Lady", записани от Пол и Линда Маккартни.

Режисьорът Морган Невил заяви, че когато се говори за най-големите музикални имена на 70-те години, Пол Маккартни рядко попада в тези списъци не защото не е бил сред най-успешните, а заради мащаба на вече постигнатото с „Бийтълс", група със собствена „гравитация".

По думите му филмът разглежда опита на Маккартни да направи почти невъзможното - да излезе от дългата сянка на „Бийтълс", поемайки по път, изпълнен с неочаквани избори.

Невил допълва, че през десетилетието Маккартни спира да бяга от миналото и започва да се движи към нещо ново - собствения си глас, семейството и живота си, като тази история е разказ за човек, който открива себе си.

Режисьорът описва саундтрака като моментна снимка на това пътуване, разказано чрез музиката, в която всяка песен отразява творческия импулс на Маккартни в конкретния момент и показва как чрез песните той говори не само на света, но и на самия себе си, съобщава БГНЕС.