Актьорът Майкъл Кийтън получи наградата „Бухнал пудинг“ за Мъж на годината

Актьорът Майкъл Кийтън се бори с „Оскар“ статуетка и приготви бургери на шеговита церемония в петък, когато получи наградата „Мъж на годината 2026“ от театралната трупа на Харвардския университет „Бухнал пудинг“.

Театралната формация, която датира от 1844 г. и твърди, че е третата най-стара все още действаща в света, връчи на Кийтън наградата, след което той присъства на представлението на 177-ата продукция на студентската трупа Salooney Tunes.

Театралната трупа „Бухнал пудинг“ връчва наградите „Мъж и жена на годината“ на хора, които са допринесли трайно и впечатляващо за света на развлеченията.

Кийтън, номиниран за „Оскар“ и носител на „Еми“, е известен с ролите си във филми като „Батман“, „Бърдмен, или Неочакваната добродетел на невежеството“, „Бийтълджус Бийтълджус“ и „Спотлайт“.

Церемонията започна с Кийтън, облечен в костюм на Батман, който преследва статуетка „Оскар“ – намек за факта, че той никога не е печелил такава, въпреки че е бил номиниран през 2015 г. за „Бърдмен“. Кийтън се бори с фигурата, преди да я намушка, след като статуетката му каза: „Мисля, че представянето ти в „Бърдмен“ беше под средното ниво“, предаде БТА.

По-късно той се преоблече като работник в „Макдоналдс“, което беше препратка към ролята му на Рей Крок във филма за създаването на веригата за бързо хранене „Сделка за милиони бургери“. Въоръжен с лопатка, той обслужи един-единствен клиент, който искаше все по-големи бургери, докато Кийтън се стараеше да го задоволи.

След това Кийтън получи своята тенджерка за пудинг. След като прекара деня в кампуса, той похвали студентите от Харвард.

„Аз съм абсурдно обнадежден за тази страна“, каза той. „Човече, тези хора, които срещнах, са изключително впечатляващи. Беше страхотно. Съдейки по тези хора, ние сме в добра форма, приятели.“

След това той отговори на въпроси от репортери и си спомни времето, когато е работил с Катрин О'Хара, актрисата от „Сам вкъщи“, която почина миналата седмица.

Миналата година наградата „Мъж на годината“ спечели актьорът Джон Хам. Сред другите носители на отличието в последните години са Клинт Истууд, Том Ханкс, Робърт Де Ниро, Харисън Форд, Самюъл Л. Джаксън и Райън Рейнолдс.

Наградата „Жена на годината“ на „Бухнал пудинг“, която се връчва от 1951 г., ще бъде връчена на 13 февруари на австралийската актриса Роуз Бърн.