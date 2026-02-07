Сапунката "Бекъм": Дейвид обядва с майка си, синът му Бруклин и съпругата му ще осиновяват дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След грандиозните скандали в прочутата фамилия, сър Дейвид Бекъм отиде да обядва картофен пай със семейството си в едно от любимите си заведения.

„Няма нищо по-хубаво за душата от Pie&Mash с мама. Обичам те, мамо", написа той в инстаграм, добавяйки веднага след нея и имената на сестра си и брат си.

Синът му Бруклин и съпругата му и милиардерска щерка Никола не останаха по-назад в битката за обществено внимание. В различни медии днес се появи новината, че планират да осиновят дете и отделно ще имат свои.

Харесвала им идеята наследниците им да израснат в многолюдни семейства като техните.