Адв. д-р Мария Петрова: Жените, претърпели вреди, ...

Сапунката "Бекъм": Дейвид обядва с майка си, синът му Бруклин и съпругата му ще осиновяват дете

Сър Дейвид Бекъм с майка си и сестра си. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

След грандиозните скандали в прочутата фамилия, сър Дейвид Бекъм отиде да обядва картофен пай със семейството си в едно от любимите си заведения. 

„Няма нищо по-хубаво за душата от Pie&Mash с мама. Обичам те, мамо", написа той в инстаграм, добавяйки веднага след нея и имената на сестра си и брат си. 

Синът му Бруклин и съпругата му и милиардерска щерка Никола не останаха по-назад в битката за обществено внимание. В различни медии днес се появи новината, че планират да осиновят дете и отделно ще имат свои. 

Харесвала им идеята наследниците им да израснат в многолюдни семейства като техните. 

