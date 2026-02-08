Румъния открива Европейския филм фест във Виена

С филма „Новата година, която никога не дойде" („Anul Nou care n-a fost"), режисиран от Богдан Мурешану, Румъния ще открие тазгодишното издание на Европейския филмов фестивал във Виена. Това съобщи Румънското посолство в Австрия, на което се позовават Аджерпрес и БТА.

Прожекцията ще се състои на 19 февруари от 20:00 часа местно време в „Щаткино Виена" (Stadtkino Wien), като след нея ще бъде проведена и дискусионна част, в която зрителите ще могат да разговарят с режисьора Богдан Мурешану.

От световната си премиера на 81-вия Международен филмов фестивал във Венеция, „Новата година, която никога не дойде" се радва на впечатляващ успех, печелейки наградата „Оризонти" (Orizzonti) за най-добър филм и наградата на Международната федерация на филмовата преса. В Румъния филмът доминира на наградите „Гопо 2025" (Gopo 2025), като печели призовете за най-добър пълнометражен филм, най-добър режисьор, най-добър сценарий, най-добър актьор в главна роля, най-добра актриса в главна роля и най-добър дебютен филм. Международно, филмът печели и Голямата награда на Филмовия фестивал в Люксембург през 2025 г. и наградата „Златната пирамида" на Международния филмов фестивал в Кайро през 2024 г.

В актьорския състав участват Адриан Ванчика, Николета Хънку, Емилия Добрин, Юлиан Постелнику, Михай Калин, Андрей Миеркуре, Мануела Харабор, Елвира Деатку и Ада Галеш.

Европейският филмов фестивал във Виена през 2026 г. ще се проведе от 19 до 26 февруари. За втора поредна година Мрежата на националните културни институти и посолствата на ЕС ще представи фестивала в австрийската столица.

В „Щаткино Виена" 18 държави ще представят най-новите си продукции, предлагайки широк поглед върху артистичния пейзаж на Европа и неговите отражения върху миналото, настоящето и бъдещето на континента.

Фестивалът насърчава културното разнообразие и разбирателството чрез разнообразна и стимулираща селекция от значими филми от всяка участваща страна. Програмата има за цел да предизвика дебат, да ангажира както обикновените зрители, така и любителите на киното, и да отпразнува киното в приятелска, неконкурентна обстановка. Вместо да предлагат отговори, тези филми насърчават публиката да размишлява върху света, да го разбира по-дълбоко и да обмисля пътищата, по които обществото може да поеме в бъдеще.