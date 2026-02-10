Борис Йончев - национал на Белгия по бейзбол, иска да спечели "24-те часа на Льо Ман" за България

16-годишният българин мина успешно тестове с "Ферари"

Той е роден в Белгия, но с български произход и сърце. Корените на семейството му са от Габровско, а голямата му мечта е да спечели легендарното автомобилно състезание "24-те часа на Льо Ман" и да развее трибагреника от върха на подиума.

16-годишният Борис Йончев попада случайно в моторните спортове. Когато е на 10, негов приятел го кани на картинг в зала и от този момент се влюбва в бензиновите напревари. Сам си търси треньор, сам започва да работи като механик. Без да спира да учи.

Иначе преди това е бейзболът, като дори е шампион и национал на Белгия в този спорт до 12 години. Състезавал се е в атлетиката и плуването. Наследява интереса от баща си. Майка му Мария е състезателка по кросфит, а дядо му Георги Петков е бивш национал на България по ръгби. Или просто не е имал друг шанс, освен да си намери път в спорта. И първи от семейството тръгва по пътя на пистовите състезания.

Помага му фактът, че от дете има доста добри рефлекси. Кубчето на Рубик му се покорява за под 15 секунди. А това при управлението на автомобил е решаващо.

Така през 2024 г. се включва в академията на френската автомобилна федерация и само за пет кръга успява да се качи на подиума, което подсказва за таланта на българчето.

Така той е забелязан от два отбора от Италия - CRAM Motorsport и Scuderia Arcangeli, които подготвят пилоти за Формула 4 и надпреварите на GT класа.

Предпочита "Арканджели". Подготовката му отнема една година с болид и Ferrari 488 Challenge evo. Двете коли са напълно различни. Първата е едноместен болид и е много по-лека, може да се управлява с много по-висока скорост в завоите. Ferrari 488 е кола с две места, по-тежка и много по-мощна. Двата автомобила имат различно поведение на пистата и изискват напълно различен стил на каране. Така реално Борис тренира като за двама различни пилоти. Но според екипа това ще му помогне много.

Интересното е, че Борис продължава и да учи редовно, а не както повечето си колеги, индивидуално. Във фитнеса е рано сутринта с тежести, след това от 8 14 часа е на чина си, като има 6 часа математика всеки ден. След приключването е кардиотренировката, писане на домани. Така реално за почивка му остава един час на ден, но това не го притеснява. Успява да организира времето си перфектно. Защото тренировките, особено в състезанията за издържливост са изключително важни.

В "Арканджели" са направо изумени от таланта на момчето и дават всичко от себе си той да прогресира. Дори му уреждат тестове на легендарната писта "Спа", където са се родили едни от най-големите митове в моторните спортове.

До момента кариерата му се финансира от семейството му и работата на Борис като механик в различните отбори. Сега обаче има оферта за италианския GT шампионат и трябва да намери спонсори. В момента ги търси дори през platformata.bg.

Талантът е истинско дете на света. Говори свободно френски, английски, фламандски и разбира се, български. В момента прави и първи стъпки в италианския. Напоследък открил и силата на социалните мрежи. Направил си профил в инстаграм и за 2 месеца вече има 14 000 последователи. Може да бъде открит освен с името си със слогана Racing for Bulgaria.

През 2026 г. България ще има за втори път в историята си пилот във Формула 2 в лицето на Никола Цолов. Нищо чудно след години да се говори и за Борис Йончев в състезанията за издръжливост. Стига да има късмет. Талантът е налице.