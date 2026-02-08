Специална награда за режисьора Дейвид Макензи на 30-ия „София филм фест“

Един от най-значимите режисьори на съвременното кино - Дейвид Макензи, ще бъде сред гостите на 30-ия „София филм фест" (СФФ) и ще получи специалната награда на фестивала, съобщават организаторите от „Арт фест".

Дейвид Макензи е роден през 1966 г. Публиката на „София филм фест" го познава добре още от дебютния му филм „Последната велика пустош" (2002), включен в конкурсната програма на фестивала през 2003 г. Година по-късно той плени любителите на киното с екзистенциалната си драма „Младият Адам", донесла му световна популярност. Екранизация по романа на шотландския поет Александър Троки, кинотворбата спечели наградата „Майкъл Пауъл" за най-добър британски филм на фестивала в Единбург.

Следващите два филма на Макензи – „Пагубна страст" (2005) и „Халъм Фоу" (2007), са номинирани за „Златна мечка" на фестивала в Берлин. Следват „Професия жиголо" (2009) и завладяващият „Перфектно чувство" (2011) с участието на Юън Макгрегър и Ева Грийн, посветен на смисъла на любовта в смутното ни съвремие. През 2016 г. в Кан е премиерата на неговия филм „На всяка цена", с участието на Джеф Бриджис, Крис Пайн и Бен Фостър, по сценарий на Тейлър Шеридан, който се сдобива с четири номинации за „Оскар" и над 40 награди от цял свят.

През 2012 г. Дейвид Макензи беше председател на Международното жури на „София филм фест", а сега идва да поздрави публиката на юбилейното издание на фестивала с двата си най-нови филма – „Посредникът" (2024) и „Взрив" (2025), демонстриращи умението му да комбинира жанрови традиции с драматични човешки истории.

Лили Джеймс и носителят на „Оскар" Риз Ахмед се състезават за вниманието на зрителите в трилъра „Посредникът" – главният герой помага на потенциални разобличители да се справят с корпоративни нарушители, като запазва своята идентичност в пълна тайна. Един от клиентите му е бивша служителка в биотехнологична компания, която иска да върне откраднати документи в замяна на обезщетение. Докато сделката се уговаря, двамата са изправени пред трудния избор между анонимността и желанието за личен контакт, като един от важните въпроси е как да живееш в свят, в който се оказва все по-трудно да останеш незабелязан. Според Financial Times филмът е „стилен трилър, който напомня за класиките от 70-те години", с „впечатляваща работа на актьора Риз Ахмед".

„Взрив" е увлекателен и изпълнен с напрежение трилър, с неочаквани обрати, изненади и динамично действие. След откриването на бомба от времето на Втората световна война на строителна площадка в оживен район на Лондон властите реагират светкавично, решени да защитят множеството невинни минувачи в близост. Времето изтича бързо и постепенно става ясно, че на никого не може да се гласува доверие. Сценарият на развиващия се с главоломна скорост „Взрив" е дело на Бен Хопкинс. Сред актьорите са Арън Тейлър-Джонсън, Сам Уортингтън, Гугу Мбата-Роу и Тео Джеймс. В традицията на суровите трилъри, съчетаващи елементи на криминална загадка с напрегнатия ритъм на умело конструирания екшън, „Взрив" ще прикове вниманието на зрителите в програмата на 30-ия „София филм фест" през март, отбелязват организаторите.

Гостуването на Дейвид Макензи на 30-ия „София филм фест" е в партньорство с Британския съвет в София и отбелязва 35-ата годишнина от сътрудничеството.