Носител на „Грами“ посвети песен на убитите протестиращи в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският певец Шервин Хаджипур, който е носител на награда "Грами" посвети песен на множеството хора, убити в страната му по време на масовите протести срещу режима, съобщават ДПА и БТА.

„Посветена на тези, които загинаха, и на скърбящите сърца на оцелелите", написа 28-годишният певец и композитор за новата си песен Iranam (Моят Иран) в Ютуб.

В най-новото си произведение той дава глас на младите хора, които загубиха живота си по време на бруталното потушаване на демонстрациите, обхванали Иран миналия месец.

Според докладите между 3000 и 10 000 протестиращи са били убити от силите за сигурност.

„Ботушът е на гърлото ми, примката е около врата ми, белезите от камшика бележат кожата ми, но аз все пак говоря", пее Хаджипур в началото на песента, според английските субтитри.

„Давай, вземи всичко отново: земята ми, дома ми, дори безжизненото ми тяло ще продължи да говори. Защото аз съм Иран", се казва още в текста.

Част от приблизително двуминутното видео показва черно-бели портретни снимки на млади хора, вероятно жертви на потушаването на бунтовете.

„Никой освен мен не носи отговорност за издаването на това произведение", пише певецът в Ютуб.

Хаджипур беше критикуван в края на миналата година, преди да започнат демонстрациите. Причината беше нов албум, който той издаде с разрешението на иранското Министерство на културата. Фенове, които го ценяха за критичната му позиция, го обвиниха, че се е подчинил на цензурата. В Иран артистите се нуждаят от държавно разрешение за своите произведения.

Хаджипур придоби международна известност преди три години с баладата си Baraye. Чрез песента артистът даде глас на хората, които по това време излязоха по улиците в Иран, за да протестират срещу репресивната политика. Малко след излизането й певецът беше арестуван и принуден да се извини, вероятно под натиск. По-късно беше освободен под гаранция. Песента спечели награда „Грами".

По-късно иранската съдебна система осъди музиканта на почти четири години затвор за създаване на „музика срещу системата" и за свързване с „опозиционни и антиреволюционни групи".

Едва през септември 2024 г. присъдата беше отменена с официално помилване, припомня ДПА.