Навръх 60-ия рожден ден на Стоичков братя Аргирови пуснаха новата си песен с него

Хайде, стига се делихме,

българи сме още.

Хайде, хора, да се хванем,

всички на хорото.

И сами да си направим

по-добър живота.

Това пеят братя Аргирови в най-новата си песен, която записаха с Христо Стоичков. Представиха я за първи път в неделя, когато Камата навърши 60 г.

“Българи сме още” е по музика на Стефан Димитров и текст на Маргарита Петкова. И както самите певци обясняват, е доста различна от това, което хората са свикнали те да изпълняват. Песента е в етностил, в ритъм девет-осми, а сред музикантите, които се включват в нея, са и оркестър “Канарите”.

Всъщност когато Стефан Димитров дава парчето на братя Аргирови, те не са много сигурни, че е за тях. Но скоро след това срещат Стоичков и му я пускат. “Това ще ви е най-хубавата песен.” И сам се съгласява да участва в нея.

Преди две години той се включи и в песента “Любов поне”, която изпълни с Тони Димитрова и братя Аргирови. Тя грабна статуетката за най-добра музикална колаборация на миналогодишните награди на БГ радио.

