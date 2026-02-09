Снимай и ни прати най-добрата целувка, вдъхновена от Густав Климт и Азис

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За Деня на влюбените във Виена обявиха фотоконкурс, а у нас фолкпевецът пуска кадри с любимия си от знакови места в София

Коя е най-добрата целувка за Деня на влюбените - това ще се опита да покаже в. “24 часа” с новия си фотоконкурс малко преди 14 февруари.

Той е вдъхновен от два различни любовни порива. От една страна, е желанието на Азис да се снима с любимия си пред знакови места в София, а от друга е инициативата на общината във Виена, която кани влюбени двойки да позират пред известната творба на Густав Климт “Целувката”.

Фотосесията под мотото “Елате за целувки” ще се проведе извън обичайното работно време - от 19 до 23 часа, и е с безплатен вход. Професионални фотографи ще запечатат всяка целувка, запазвайки я като романтичен спомен от този специален ден за години напред.

Младо семейство на фона на “Целувката” на Густав Климт във Виена. СНИМКА: Ivory Rose Photography/ Belvedere

В същото време фолкзвездата Азис публикува романтични кадри с любимия си мъж пред храм “Св. Александър Невски” в София и надпис: “Доведох си го”, плюс хаштага “любов”.

Умилени от тези прояви, ние също ви каним да участвате в нашия фотоконкурс по случай Деня на влюбените и да съхраните своя спомен от празника точно така. Покажете романтичен кадър с половинката си от любимо място.

Напишете ни накратко за вас, а ние ще покажем снимката ви и на страниците на вестника, и на сайта ни 24chasa.bg.

Може да изпращате своите кадри на имейл [email protected].