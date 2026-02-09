Марияна Литова и нейните 24 часа с “24 часа” - прецизност, коректност и любов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тя е свръхемоционална, но точно толкова прецизна като немски възпитаник, когато поеме ангажимент. И държи на точността, коректносттта, честността и реда.

Днес зам. главният редактор на “24 часа” Марияна Литова със сигурност ще поглежда често телефона. Дано да е само за да приема поздравления за своя юбилей, а не по служба.

Работохолик, който е взискателен не само към другите, но най-вече към себе си. Преди всичко е добър човек и приятел, на когото може да разчиташ.

Мъжът до нея е човекът, който дава на Марияна равновесието и спокойствието.

От “24 часа”: Не обещаваме по-бавно темпо и по-малко работа, но в календара да има повече дни за пътувания