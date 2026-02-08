Русе отпразнува с концерт 85-годишнината на гъдуларя Иван Жеков

Концерт с над 60 изпълнения отбеляза двойния празник на гъдуларя Иван Жеков

С тържествен концерт русенци отпразнуваха тази вечер в Доходното здание 85-годишнината на гъдуларя Иван Жеков и 65 години от неговата творческа дейност. Събитието беше организирано от Съюза на пенсионерите – Регион Русе със съдействието на Община Русе. Честването на председателя на Пенсионерски клуб N10 премина под мотото „Песните и танците не остаряват".

Поздравления към Жеков поднесе заместник-кметът Борислав Рачев, който подчерта заслугите на музиканта за съхраняване на богатството на българската народна песен. „Казват, че гъдулката е инструмент, който най-силно прилича на човешкия глас. Но за да пропее тя така, както пее във Вашите ръце вече 65 години, се изисква голямо сърце. Благодаря Ви, че през всичките тези години дадохте толкова много положителен заряд на нашия град", каза Рачев. Председателят на Съюза на пенсионерите – Регион Русе Мария Савова също изрази признателност към художествения ръководител за работата му с пенсионерските групи. Гъдуларят Иван Жеков. Снимки: Община Русе

Съставът на Жеков „Дунавски бисери" заедно с фолклорния състав „Беленска китка" откриха тържеството. Концертната програма включваше над 60 изпълнения. С танци и песни се изявиха и децата от ансамблите „Русчуклийче" и „Зорница", Детската вокална група „Слънце" и школата за народно пеене към Общинския детски център за култура и изкуство в Русе.

Пред публиката инструменталистът изпълни някои от най-любимите си песни – „Полегнала е Тодора", „Разшета се тънка Неда", „Българи добри" и „Китка ми даде", както и две авторски песни за Русе. В репертоара си гъдуларят има над 200 песни от различни фолклорни региони, но за него най-вълнуващи са странджанските и тракийските песни с тяхната богата орнаментика.

Иван Жеков е носител на над 30 златни и сребърни купи от фестивали, а през миналата година на „Златната гъдулка" той беше удостоен със златна значка „Русе".