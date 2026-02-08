Лили Иванова поздрави Христо Стоичков за юбилея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Примата Лили Иванова поздрави легендата на световния и българския футбол Христо Стоичков по случай 60-годишния му юбилей. Двамата се познават от дълги години, като Камата дори е участвал в неин клип. Ето какво пише Лили:

"Честит рожден ден на големия български футболист Христо Стоичков. Здраве, щастие и още много, много успехи!

С цялото си уважение, Лили Иванова."