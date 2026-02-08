ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивайло Калушев застрелял двамата младежи и се само...

Лили Иванова поздрави Христо Стоичков за юбилея

4432
Примата Лили Иванова поздрави легендата на световния и българския футбол Христо Стоичков по случай 60-годишния му юбилей. Двамата се познават от дълги години, като Камата дори е участвал в неин клип. Ето какво пише Лили:

"Честит рожден ден на големия български футболист Христо Стоичков. Здраве, щастие и още много, много успехи!
С цялото си уважение, Лили Иванова."

Честит рожден ден на големия български футболист Hristo Stoitchkov! Здраве, щастие и още много, много успехи! С цялото си уважение, Лили Иванова ❤️❤️❤️❤️❤️

Публикувахте от Lili Ivanova в Неделя, 8 февруари 2026 г.

