Лили Иванова поздрави Христо Стоичков за юбилея

Примата Лили Иванова поздрави легендата на световния и българския футбол Христо Стоичков по случай 60-годишния му юбилей. Двамата се познават от дълги години, като Камата дори е участвал в неин клип. Ето какво пише Лили:
"Честит рожден ден на големия български футболист Христо Стоичков. Здраве, щастие и още много, много успехи!
С цялото си уважение, Лили Иванова."
