Стоичков на 60: Не съжалявам за нищо, никога не предадох България

2848
Христо Стоичков. Снимка: facebook.com/H8SHristoStoitchkov

"Няма как да се променя. Не съжалявам за нищо. Защото ако съжаляваш, значи си пропуснал много неща. Сбъднах моите детски мечти, доколкото мога."

Това каза рожденика Христо Стоичков в собственото си риалити по NOVA "Аз играя Стоичков". Днес най-прочутият български футболист навършва 60 години.

"Благодарен съм на семейството ми, благодарен съм на всички мои треньори, на всички мои колеги, защото без тях абсолютно е невъзможно да постигнеш неща. Трудно успях, докъдето можах. Не предадох България, дадох всичко от себе си и съм горд с всичко, което съм постигнал", каза Камата от сцената на Народния театър.

