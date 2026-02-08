Стоичков на 60: Не съжалявам за нищо, никога не предадох България

"Няма как да се променя. Не съжалявам за нищо. Защото ако съжаляваш, значи си пропуснал много неща. Сбъднах моите детски мечти, доколкото мога."

Това каза рожденика Христо Стоичков в собственото си риалити по NOVA "Аз играя Стоичков". Днес най-прочутият български футболист навършва 60 години.

"Благодарен съм на семейството ми, благодарен съм на всички мои треньори, на всички мои колеги, защото без тях абсолютно е невъзможно да постигнеш неща. Трудно успях, докъдето можах. Не предадох България, дадох всичко от себе си и съм горд с всичко, което съм постигнал", каза Камата от сцената на Народния театър.