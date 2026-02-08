Кристо Стоичков ще изиграе Христо Стоичков в игралния филм за футболната ни легенда

Кристо Стоичков, роден в Арагона, ще е актьорът, който ще изиграе Христо Стоичков в игралния филм за живота на най-известния ни футболист.

Звучи невероятно, но е факт - младият мъж, който носи името на легендата Стоичков, ще се превъплъти в него в "Стоичков - филмът". Така завърши кастингът "Вече играеш... Стоичков", състоял се в ефира на Нова тв, чийто финал бе навръх рождения ден на футболната звезда - 8 февруари, когато Стоичков навърши 60 години.

Самият футболист излезе на сцената, за да обяви победителя в кастинга. Кристо Стоичков е роден в Испания, знае испански и като малък е играл футбол.

На финала освен него бяха останали актьорите Даниел Върбанов и Петър Петров - Перо, както и Йордан Цолов. Те изпълниха последните си актьорски задачи на живо пред публиката и пред журито, в което освен самия Стоичков бяха актрисата Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев и журналистът Владимир Памуков.

Водещи на шоуто, с което завърши кастингът, бяха Луиза Григорова - Макариев и актьорът Александър Сано, който е и продуцент на игралния филм. Изненадата за рожденика Стоичков бе Горан Брегович, който със своя оркестър изпълни парчето "Газ, газ", както и любимата песен на футболиста - "Бела чао". Втората неочаквана поява на сцената бе на актьора Димитър Рачков, който разплака Стоичков, описвайки го с 8 думи - сред тях "мъжкар" и "чешит" и завършвайки с "човек".

Лентата "Стоичков - филмът" се очаква да има премиера в края на 2027 г.