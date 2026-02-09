Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си на Супербоул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Риалити звездата Ким Кардашиян и пилотът от Формула 1 Луис Хамилтън за първи път потвърдиха публично връзката си, като се появиха заедно на финала на първенството на Националната футболна лига на САЩ - Супербоул.

45-годишната Кардашиян и 41-годишният Хамилтън бяха заснети от камери да се наслаждават на шоуто, след като преди седмици се завъртяха слухове, че двамата крият връзката си.

В началото на февруари двамата бяха забелязани в луксозен хотел във Великобритания. Като според източници тя е летяла дотам с частен самолет и двамата са пристигнали по отделно в хотела, където са прекарали уикенда.

Според "Дейли мейл" Кардашиян и Хамилтън се познават от години. През 2014 г. са заснети на наградите за мъж на годината в Лондон с тогавашните си партньори - Кание Уест и Никол Шерзингер.

Кардашиян и Уест се разведоха през 2021 г. Двамата имат четири деца - момичетата Норт и Чикаго, и момчетата Сейнт и Псалм.

Хамилтън и Шерзингер се разделиха официално през 2015 г. Пилотът на Формула 1 няма деца.