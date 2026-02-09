Бед Бъни взриви сцената на Супербоул (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бед Бъни взриви феновете и зрителите, като беше главна звезда в шоуто по време на полувремето на Супербоул. На сцената с него излязоха Лейди Гага и Педро Паскал, съобщи "Дейли мейл".

Гага направи неочаквано появяване с 31-годишния пуерторикански изпълнител.

Изпълнението им беше на стадион „Levi's Stadium" в Санта Клара, Калифорния, където Сиатъл Сийхоукс разгромиха Ню Инглънд Пейтриотс с 29–13, отбелязвайки едва втората победа на Сийхоукс в Супербоул.

Гага се появи облечена в красива синя рокля без ръкави с дълбоко деколте и наслоена пола. Тя изпълни песента „Die With A Smile", но в преаранжирана версия в стил салса.

По-късно към шоуто се присъедини и Рики Мартин, който изпълни песента „Lo que le pasó a Hawaii".

Изпълнението на Бед Бъни, което беше предимно на испански език, започна с песента „Tití Me Preguntó", която той изпя, докато вървеше през засадено с тръстика поле, което беше изградено на сцената.

Пуерториканската звезда се разхождаше из захарната тръстика, докато хората имитираха, че я събират.

Беше облечен с къса бяла риза и бели панталони с връзки и носеше футболна топка в ръцете си, облечени в бели ръкавици.

След песента изпълни „Yo Perreo Sola", „Safaera", „Party", „Voy a Llevarte Pa' PR", „EoO" и „Monaco".

Когато излезе от лабиринта от захарна тръстика, той спря да пее до продавачи на плодове, маса с възрастни мъже, които играеха игри, и козметичка, която правеше маникюр на друга жена.

След това Бед Бъни се появи на покрива на сграда, докато знаменитости танцуваха под навеса й.

Освен Педро Паскал, сред публиката имаше и звезди като Карди Би и Джесика Алба.

В забавен предварително записан сегмент, Бед Бъни изглеждаше, че пада през покрива на сградата в хола на шокирано семейство, но бързо избърса мазилката от раменете си и отвори вратата с ритник.

Бед Бъни танцува салса с Лейди Гага, след като я изведе на сцената, за да изпее "Die With A Smile", нейният сингъл от 2024 г., записан в сътрудничество с Бруно Марс.

След това Бед Бъни отново пое контрола над шоуто и изпълни "BAILE INoLVIDABLE", преди да изведе Рики Мартин, за да изпее "Lo que le pasó en Hawaii".

Песента дебютира в най-новия албум на Бед Бъни, хита "Debí Tirar Más Fotos" от 2025 г.

Бед Бъни завърши своето представление с "El Apagón", "CAFé CON RON" и заглавната песен от най-новия си албум, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Изпълнителят развява флага на Пуерто Рико.

Той предаде знамето и извика „Бог да благослови Америка!", преди да изрече имената на латиноамериканските страни, от които произхождат много имигранти в САЩ, добавяйки в края САЩ, Канада и „родната си страна" Пуерто Рико.

Зад него над игрището блестеше електронен билборд с надпис „Единственото нещо, по-силно от омразата, е любовта".

След това Бед Бъни хвърли на земята футболната топка, която носеше, докато по периферията на стадиона избухнаха фойерверки и въздухът се изпълни с червен, бял и син дим, образуващ ясни колони.

В навечерието на Супербоул феновете се чудеха дали Бед Бъни ще използва най-голямата си платформа досега, за да се изкаже срещу втория мандат на Тръмп и репресиите срещу имигрантите в САЩ, водени от Американската имиграционна и митническа служба (ICE).

Това не беше първото му участие в Супербоул. Той подгряваше шоуто по време на полувремето през 2020 г. заедно с Дженифър Лопес и Шакира.

Въпреки това, с това си участие той стана първият латиноамерикански соло изпълнител, който води шоуто.

Изпълнението му идва само седмица, след като той направи история на 68-ата церемония по връчването на наградите „Грами", печелейки наградата за албум на годината за Debí Tirar Más Fotos.

Победата бележи първия път, когато испаноезичен албум печели престижната награда „Грами".

Бед Бъни беше видимо развълнуван след победата си на „Грами", като седна и плака няколко секунди с главата в ръце, след като името му беше прочетено.

В речта си, която изнесе предимно на испански, той се присъедини към други звезди в подкрепата на имигрантите и намекна за рейдовете на ICE в САЩ:

„Искам да посветя тази награда на всички хора, които са били принудени да напуснат родината си, страната си, за да следват мечтите си".

Той изрази критиките си към агенцията по-ясно в друга част от речта си.

„Преди да благодаря на Бога, ще кажа: ICE Out", заяви Бед Бъни, преди публиката да избухне в овации и аплодисменти.

„Ние не сме диваци. Ние не сме животни. Ние не сме извънземни. Ние сме хора и сме американци", продължи рапърът.

„Омразата става по-силна с повече омраза. Единственото нещо, което е по-силно от омразата, е любовта. Затова, моля ви, трябва да бъдем различни", продължи той. „Ако се борим, трябва да го правим с любов."

Той добави: „Ние не ги мразим, обичаме нашите хора, обичаме нашите семейства и това е начинът да го направим – с любов."

След критиките му към ICE, комисарят на NFL Роджър Гудел беше принуден да коментира предстоящото шоу на Бед Бъни по време на полувремето в понеделник.

Говорейки на годишната си пресконференция по време на седмицата на Супербоул, Гудел възкликна, че той е „един от най-великите артисти в света" и добави, че пуерториканският певец „разбира платформата, на която се намира".

NFL и Супербоул бяха обхванати от полемика, започнала през септември, когато Бед Бъни беше обявен за изпълнител на шоуто по време на полувремето на Супербоул.

Изборът беше атакуван не само от консерватори и десни коментатори, но и от високопоставени правителствени служители, които упрекнаха рапъра за неговите критики в миналото към спорната имиграционна политика на настоящата администрация.

Хитовият изпълнител не изнесе нито един концерт на континенталната част на САЩ по време на последното си концертно турне, което според него се дължеше на потенциалното присъствие на агенти на ICE.

Доналд Тръмп беше един от най-острите критици на избора на NFL на Бед Бъни да излезе на сцената на Супербоул.

В интервю от октомври Тръмп заяви, че е „абсолютно абсурдно" рапърът да бъде избран и заяви, че няма да присъства на Супербоул заради този избор.

Администрацията му също заяви, че агенти на ICE ще патрулират в района на залива по време на мача.

„Ще бъдем навсякъде", заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, която беше принудена да защитава действията си през последните седмици, след като няколко протестиращи бяха убити в Минеаполис от агенти на ICE, сред които Рене Гуд и Алекс Прети.

37-годишната Гуд беше застреляна смъртоносно в лицето в колата си от агент, който снимаше срещата с мобилния си телефон в едната ръка.

Прети, медик от ветеранската администрация, който работеше в интензивното отделение, беше прострелян в гръб общо 10 пъти от двама агенти на ICE, след като се опита да се намеси в защита на жена, която агентите бяха блъснали на земята.

Смъртта им предизвика нови протести в САЩ срещу администрацията на Тръмп и ICE.