Предстоят литературни срещи с Маргарита Петкова и Боян Йорданов

Литературни срещи с поетесата Маргарита Петкова, писателя Боян Йорданов и в памет на поета Кирил Кадийски ще се състоят във втората седмица на февруари, съобщиха издателствата.

Вечер в памет на видния поет и преводач Кирил Кадийски ще се състои на 9 февруари от 18:30 ч. в „Каза Либри" (Casa Libri) в София. По време на събитието ще бъдат представени най-новите издания с творби на Кадийски – „Поезия 1", „Поезия 2" и тритомната „Антология на френската поезия", съставена и преведена лично от него, съобщиха от издателство „Колибри".

Премиерата на новата книга на Маргарита Петкова „Докога, Маргарито?" ще се състои на 11 февруари, от 18:00 ч., в Сити Марк Арт Център, съобщиха издателите от „Персей".

В стихове и откровения Маргарита Петкова дава своите отговори на важни въпроси в човешкия живот, като разказва за собствения си жизнен и творчески път, казват от издателството и посочват, че на 21 февруари поетесата навършва 70 години.

„Под месечината, огромна като тиква", вторият роман на Боян Йорданов, ще има премиера в София на 11 февруари (сряда) от 18:30 ч., в Книжен център Гринуич, съобщиха издателите от „Жанет" 45.

В дискусията ще участват авторът и Елка Димитрова, уточняват издателите.

На девети февруари излиза от печат монографията „Биполярно афективно разстройство" от Владимир Симов, съобщиха издателите от „Изток-Запад".

Монографията обхваща социално значима област в клиничната психиатрия, казват издателите. Тя е резултат на дългогодишни усилия и научни изследвания в сферата на афективните разстройства.

Издателство „Българска история" представя „Писмата на Левски" – първото самостоятелно издание на писмата на Апостола, съдържащо фототипна част и разчетен текст, съобщават от екипа на издателството.

Разчитането и подборът на писмата са дело на Цветолюб Нушев и Тодорка Томова, изследователи на документалното наследство на Апостола.

Книгата съдържа 60 избрани писма. В първата част са представени автентичните им изображения от архива на Националната библиотека, а във втората – разчетен текст, запазващ изцяло оригиналния изказ и правопис.

Трудът на Веселин Янчев „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Септември 1923 година. Провалът на едно поръчано въстание" представя нови документи и нова интерпретация на септемврийското въстание, съобщиха издателите от Университетското издателство „Св. Климент Охридски".

Редактор на изданието е Милета Милчева, а дизайнът на корицата е дело на Владимир Матов.

Новата англоезична монография на Йоаннис Патиас GPT AS GPT Generative Pre-trained Transformer as General-Purpose Technology представя езиковите модели като технология с общо предназначение, съобщиха от Университетското издателство „Св. Климент Охридски".

Редактор на изданието е Калинка Калоянова, а художник на корицата – Антонина Георгиева.

„Аристотел. Метафизика. Категории" в превод от английски на Николай Гочев също е сред новите книги на Университетското издателство „Св. Климент Охридски", съобщиха издателите. Редакторския екип се състои от Димка Гичева-Гочева и Иван Петров. Художник на корицата е Антонина Георгиева.

Съчинението „Метафизика" на Аристотел се състои от 14 книги. Преводът е направен по редактирания от Хю Треденик текст на Имануел Бекер (Берлин, 1831; Оксфорд, 1837) от Николай Гочев. Третото допълнено издание на книгата съдържа и превод на "Категории". Преводът на Николай Гочев е направен според изданието: The Categories. On Interpretation. By H. P. Cooke. Cambridge, Massachusetts/London, England.

Англоезичното издание The National Museum of Natural History, Sofia: Past and Present of the Oldest Museum in Bulgaria, дело на проф. Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ-БАН), заедно с д-р Алекси Попов, проследява историята и развитието на музейната и научната дейност на музея, съобщиха от неговия екип.

Книгата е публикувана от издателството на НПМ-БАН и излиза само на английски език.

Излезе от печат новата книга на Ренета Рошкева „Жените в Русе – активистки, професионалистки, лидерки", съобщиха от издателството на Регионалния исторически музей – Русе.

Изданието събира поредица от проучвания, посветени на миналото на жените в крайдунавския град и тяхното участие в обществения живот от Възраждането до наши дни. То обхваща теми, които все още не са достатъчно представени в научните среди, отбелязват от издателството.