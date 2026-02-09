ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анета Сотирова с "Икар" за изключителен принос към театъра

Виктория Костова

Анета Сотирова, актриса

Актрисата Анета Сотирова ще получи специалната награда "Икар" за изключителен принос към театралното изкуство на церемонията на 27 март. 

Наградите за театрално изкуство ще се връчат по традиция в Деня на театъра в Народния театър "Иван Вазов". Мотото тази година е "Да обичаш на инат".

За отличието за главна женска роля са номинирани Радина Думанян, Станка Калчева и Стефка Янорова. А за мъжка роля тримата актьори, които ще се борят за наградата, са Йордан Ръсин, Пламен Димов и Тодор Дърлянов.

Актьорът Ненчо Илчев ще получи специалната награда за цирково изкуство. А Веселин Маринов-  за сценично изкуство. 

Очаквайте подробности! 

