Наелектризиращата история на Електра – от Ню Йорк до Кения

Шестата книга от поредица „Седемте сестри" – с нов тираж

Шестата книга от епичната поредица на Лусинда Райли „Седемте сестри " – „Сестра на слънцето. Историята на Електра" – е с нов тираж в книжарниците (с логото на Книгоиздателска къща "Труд").

Привидно животът на Електра е бляскав и щастлив. Тя е на гребена на славата като най-известният топмодел в света. Но разяждана от съмнения и вътрешно колебание за произхода си, тя разчита на наркотиците и алкохола, които постепенно я тласкат към дъното. След като приема смъртта на Татко Солт като поредното предателство на съдбата, красивата Електра е на косъм от това да причини собствената си смърт. Докато хората около нея се страхуват за здравето й, Електра получава писмо от непозната жена, която твърди, че е нейната баба. Чернокожата дама ще сподели невероятни разкрития на Електра за корените й...

В далечната 1939 г. Сесили Хънтли-Морган пристига в Кения от Ню Йорк, за да лекува разбито сърце. Настанявайки се в имението на своята скандална кръстница Кики, на брега на красивото езеро Найваша, тя среща Бил Форсайт, прословут ерген, с интересен характер и близки връзки с гордото племе масаи. Именно една красива масайска принцеса променя живота й с едно обещание, което променя всичко.

Историята в "Сестра на слънцето" се развива от Манхатън до великолепните земи на Африка. А развръзката на многото загадки, включително има ли и коя е седмата сестра, е съвсем близо.

Сестра на слънцето. Историята на Електра

Автор: Лусинда Райли

Издадена: 2026

кн. 6 от поредица Седемте сестри - Лусинда Райли

Преводач: Калина Бахчеванова

Цена: 14 евро