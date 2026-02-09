Куклен спектакъл на театъра в Стара Загора получи номинация за наградите ИКАР

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спектакълът "Голямата шапка" на Кукления театър в Стара Загора, създаден по мотиви от японска народна приказка, получи номинация в категория "Куклен спектакъл" на наградите ИКАР 2026 на Съюза на артистите в България, съобщиха от театъра.

"Голямата шапка" е дебютен спектакъл за режисьора Елица Матеева и впечатлява с фин сценичен език, силно визуално решение и универсални теми, свързани с добротата, избора и последствията от човешките действия. Постановката умело съчетава поетиката на източната приказка със съвременен театрален израз, който достига както до детската, така и до възрастната публика.

Спектакълът е реализиран по превод на Надя Трендафилова, с драматизация и режисура на Елица Матеева, сценографията, куклите и визуалната среда са дело на Невена Василева. Музиката е композирана от Павел Цонев, а плакатът е създаден от Аксения Аврамова. В ролите участват Биляна Райнова, Василена Чернаева, Илия Илияз и Станислав Матев.

Публиката може да гледа спектакъла "Голямата шапка" на 22 февруари от 11:00 ч. на сцената на Куклен театър – Стара Загора.