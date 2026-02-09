ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лили Маравиля: Дъщеря ми трепери преди всяко представление – и аз не съм различна

Снимка: Николай Литов

В новия епизод на подкаста „24 часа от живота“ с водещ Анатолий Попов – Толик актрисата Лилия Маравиля разказва за момент с дъщеря си, която също е поела по нейния път на сцената.

След едно представление младата актриса й признала: „Мамо, не мога да си представя. Толкова се притеснявам всеки път преди да изляза.“ Отговорът на Маравиля бил кратък и честен: „Мами, на мен ли го казваш? Играя едно представление за 150-и път и пак се притеснявам. И това е хубаво. Това значи, че ти пука.“ Актрисата признава, че сценичният страх не изчезва с годините и успехите. Напротив – той е знак, че актьорът още носи отговорност към ролята, публиката и самия себе си.

Какво още разказва Лилия Маравиля за любовта към сцената, за съмненията, за търпението и за цената на професията, може да чуете в целия разговор в „24 часа от живота“.

