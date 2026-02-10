Пазите ли стари снимки от строежа на НДК?

Изложба разказва как е била издигната сградата преди 45 години

Пазите ли стари снимки от строежа на Националния дворец на културата? Ако да, те може да станат част от изложбата, която ще разкаже как е била издигната сградата преди 45 години.

Експозицията “Градежът на столичани” ще бъде разположена на Моста на влюбените. С архивните снимки и документи тя ще покаже построяването и първите години на двореца. Затова, ако в личния си архив пазите кадри, може да ги изпратите на ръководството на НДК, независимо дали са на хартия, или на дигитален носител. Трябва само да напишете кратка информация - година, автор, контекст или други детайли. От НДК ги очакват до 28 февруари. А те ще ги подредят в общата експозиция. Първата копка е направена на 25 май 1978 г. СНИМКИ: ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА НДК

Внушителното здание се издига през 1981 г. в сърцето на София. Първата копка всъщност е направена на 25 май 1978 г. Строежът е част от инициативите през 1981 г. за отбелязване на 1300 години от създаването на Българската държава. Първите стъпки, свързани с намерението, проучването и проектирането, са още от 1975 г. Тогава в тази градска част са се помещавали стари казарми. Първоначално теренът обаче е определен за оперен театър. Затова е обявен международен конкурс, в който участват архитекти от страната и чужбина. След оживени дискусии се стига до единодушно мнение – мястото е най-удобно за бъдещ център с многофункционално културно предназначение.

Комплексът е построен върху 18 300 кв. м, разгънатата му площ е 123 300 кв. м. Висок е 51 метра. В двореца има около 10 000 тона метални конструкции - приблизително толкова има и в Айфеловата кула в Париж.

През 1981 г. с фанфари и слова НДК е открит от Тодор Живков. В него са вложени и доброволен труд, и средства на много софиянци.