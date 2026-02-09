ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разпадът на медалите - заради двете парчета

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22258223 www.24chasa.bg

Рапърът Дон Толивър оглави класацията на "Билборд" за албуми за първи път в кариерата си

2240
Дон Толивър Снимка: Инстаграм/ dontoliver

Американският рапър, певец и автор на песни Дон Толивър оглави за първи път в кариерата си класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Толивър си осигури първенството със 162 000 продадени еквивалентни единици от албума OCTANE.

С OCTANE изпълнителят за пети път намира място в Топ 100 на Билборд 200, като за първи път се позиционира на върха в седмичния чарт. 

След като сътвори история на скорошната церемония за наградите "Грами", Бед Бъни се изкачи от девета до втора позиция с албума Debi Tirar Mas Fotos. 

Кънтри певецът Морган Уолън, който миналата седмица заемаше второто място, е отстъпил с една позиция надолу, след като от албума му I'm the Problem за едноседмичния период на отчитане в САЩ са продадени 77 000 еквивалентни единици.

Оливия Дийн, която на церемонията за наградите "Грами" спечели едно от четирите водещи отличия - за най-добър нов изпълнител, заема четвъртото място със 70 000 продадени еквивалентни единици от албума The Art of Loving.

Челната петица се допълва от Тейлър Суфт с 46 000 продадени единици от The Life of a Showgirl, пише БТА.

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още саундтракът на анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони", Ноа Каан със Stick Season, Зак Брайън с With Heaven, Сиза със SOS и Ейсап Роки с Don't Be Dumb.

Дон Толивър Снимка: Инстаграм/ dontoliver

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)