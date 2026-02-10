Президентът Плевнелиев на крака на премиерата "Брънч за начинаещи"

Президентът Росен Плевнелиев и съпругата му Десислава присъстваха на премиерата "Брънч за начинаещи" в НДК тази вечер.
Лентата с режисьор Яна Титова се хареса много на семейството и двамата я поздравиха екипа на крака с бурни аплодисменти. Съсценаристка с Яна бе Виктория Радославова, а продуценти са Александър Алексиев и Николай Стоичков.
"Благодаря на всички вас, че сте тук, благодаря и на всички, които ни подкрепихте", каза от сцената Алек Алексиев.
Зала 1 на НДК едва побра всички присъстващи, а комедията разсмя и холивудския ас Димитър Мартинов. Присъстваха още Орлин Павлов, Валентина Каролева, Александра Сърчаджиева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев, Алина Данчева и много други.