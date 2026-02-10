Президентът Плевнелиев на крака на премиерата "Брънч за начинаещи"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Росен Плевнелиев и съпругата му Десислава присъстваха на премиерата "Брънч за начинаещи" в НДК тази вечер.

Настроението бе приповдигнато Снимка: Пламен КОДРОВ

Лентата с режисьор Яна Титова се хареса много на семейството и двамата я поздравиха екипа на крака с бурни аплодисменти. Съсценаристка с Яна бе Виктория Радославова, а продуценти са Александър Алексиев и Николай Стоичков.

Яна се щракна със съпруга си Алек Алексиев Снимка: Пламен КОДРОВ

"Благодаря на всички вас, че сте тук, благодаря и на всички, които ни подкрепихте", каза от сцената Алек Алексиев.

Ирмена Чичикова с Валентина Каролева и Яна Титова Снимка: Пламен КОДРОВ

Зала 1 на НДК едва побра всички присъстващи, а комедията разсмя и холивудския ас Димитър Мартинов. Присъстваха още Орлин Павлов, Валентина Каролева, Александра Сърчаджиева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев, Алина Данчева и много други.

Графа дойде с жена си Мария Снимка: Пламен КОДРОВ