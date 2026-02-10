Старозагорската опера със специален подарък за Деня на влюбените в Стара Загора и в Одрин

На 14 февруари, в Деня на влюбените, от 19 часа Държавната опера в Стара Загора ще представи на своята сцена празничния концерт „Swinging Love & Wine" – специално музикално преживяване, посветено на любовта и виното. Певецът Васил Петров заедно с оркестъра на операта ще подарят на публиката незабравима вечер, изпълнена с романтика, суинг ритми и емоция, съобщават от операта.

На следващата вечер – 15 февруари, концертът ще бъде представен за първи път и в Одрин в новооткритата концертна зала на турската община, разположена в комплекса на културния център "Ататюрк" и Общинската консерватория. Гостуването е част от културен обмен с дългосрочна визия за сътрудничество между Държавната опера в Стара Загора и местната власт в Одрин, насочено към развитие на съвместни музикални и културни инициативи.

В двете празнични вечери джаз и поп певецът Васил Петров ще изпълни популярни джаз стандарти, както и емблематични рок и поп песни от 80-те и 90-те години на миналия век, представени в изискани аранжименти. Оркестърът на Старозагорската опера е неизменна част от проекта. Снимка: Старозагорска опера

Проектът „Swinging Love & Wine" е съвместен с оркестъра на Държавната опера в Стара Загора с диригент кап. Цветомир Василев и концертмайстор Паулина Захариева. Участват още музикантите от военния Биг бенд в Стара Загора, както и младите фънкари от Overground Brass Band.

Към тях на сцената ще се присъединят Венцислав Благоев – тромпет и флюгелхорн, Димитър Благоев – китара, и Павел Цонев – пиано.

Ще прозвучат авторски аранжименти на хитове на Metallica, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Sting, The Beatles, Frank Sinatra, Kiss и други.