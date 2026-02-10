Скариди с доматен сос (Видео от Китай)

Ястието, което ще приготвя, е скариди с доматен сос. Това е лесно ястие, което обаче е перфектно за празничната трапеза, съобщава КМГ. Пресните скариди се комбинират със сладко-кисел доматен сос, което придава ярък цвят и вкус. В китайската култура червеният цвят символизира късмет и благополучие. В Южен Китай, по-точно Гуанджоу, за нова година се ядат много скариди, защото самата дума„虾"в кантонския диалект звучи като "смях". Ястието е пожелание за щастие и семейна хармония.

Основни продукти:

• Пресни скариди (300 г)

• Домат (2 броя или доматен сос 2 с.л.)

• Джинджифил (3 парчета)

• Чесън (2 скилидки)

• Захар (1 с.л.)

• Соев сос (1 с.л.)

• Сол (на вкус)

• Царевично нишесте (1 ч.л.)

• Вода (половин чаша)

• Олио (по желание)

Стъпки за приготвяне:

Подготовка на скаридите:

Почистете скаридите, премахнете червата с клечка за зъби и ги измийте.

Подготовка на доматите:

Ако използвате пресни домати, ги залейте с гореща вода и ги обелете. Нарежете на малки парчета.Но може да използвате готов доматен сос като мен.

Пържене на скаридите:

Загрейте малко олио в тиган и добавете джинджифила. След това сложете скаридите и ги изпържете до зачервяване, като се уверите, че са готови от двете страни. Извадете ги от тигана.

Приготвяне на соса:

В същия тиган добавете чесъна, след което сложете доматите. След като пуснат сока, добавете захарта, соевия сос и солта. След като доматите пуснат сока, добавете вода и гответе още малко. Добавете царевичното нишесте, за да сгъстите соса.

Готвене на скаридите в соса:

Сложете скаридите обратно в тигана и бързо ги разбъркайте със соса, докато се покрият равномерно.