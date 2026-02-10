Скариди с доматен сос (Видео от Китай)

Ястието, което ще приготвя, е скариди с доматен сос. Това е лесно ястие, което обаче е перфектно за празничната трапеза, съобщава КМГ. Пресните скариди се комбинират със сладко-кисел доматен сос, което придава ярък цвят и вкус. В китайската култура червеният цвят символизира късмет и благополучие. В Южен Китай, по-точно Гуанджоу, за нова година се ядат много скариди, защото самата дума„虾"в кантонския диалект звучи като "смях". Ястието е пожелание за щастие и семейна хармония.
Основни продукти:
• Пресни скариди (300 г)
• Домат (2 броя или доматен сос 2 с.л.)
• Джинджифил (3 парчета)
• Чесън (2 скилидки)
• Захар (1 с.л.)
• Соев сос (1 с.л.)
• Сол (на вкус)
• Царевично нишесте (1 ч.л.)
• Вода (половин чаша)
• Олио (по желание)
Стъпки за приготвяне:
Подготовка на скаридите:
Почистете скаридите, премахнете червата с клечка за зъби и ги измийте.
Подготовка на доматите:
Ако използвате пресни домати, ги залейте с гореща вода и ги обелете. Нарежете на малки парчета.Но може да използвате готов доматен сос като мен.
Пържене на скаридите:
Загрейте малко олио в тиган и добавете джинджифила. След това сложете скаридите и ги изпържете до зачервяване, като се уверите, че са готови от двете страни. Извадете ги от тигана.
Приготвяне на соса:
В същия тиган добавете чесъна, след което сложете доматите. След като пуснат сока, добавете захарта, соевия сос и солта. След като доматите пуснат сока, добавете вода и гответе още малко. Добавете царевичното нишесте, за да сгъстите соса.
Готвене на скаридите в соса:
Сложете скаридите обратно в тигана и бързо ги разбъркайте със соса, докато се покрият равномерно.
Ястието, което ще приготвя, е скариди с доматен сос. Това е лесно ястие, което обаче е перфектно за празничната трапеза, съобщава КМГ. Пресните скариди се комбинират със сладко-кисел доматен сос, което придава ярък цвят и вкус. В китайската култура червеният цвят символизира късмет и благополучие. В Южен Китай, по-точно Гуанджоу, за нова година се ядат много скариди, защото самата дума„虾"в кантонския диалект звучи като "смях". Ястието е пожелание за щастие и семейна хармония.